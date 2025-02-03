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Суп с клёцками, который не оставит вас равнодушными

1:40
Еда

Ингредиенты

  1. Растительное масло — 1 ст. л.
  2. Сливочное масло — 1 ст. л.
  3. Лук — 1 шт.
  4. Морковь — 1 шт.
  5. Фарш — 200 г.
  6. Картофель — 3-4 шт.
  7. Твердый сыр — 30 г.
  8. Лавровый лист — 2 шт.
  9. Мука — 2 ст. л.
  10. Соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление

1. Поджарка. Нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на смеси растительного и сливочного масла до золотистого цвета.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

2. Добавление фарша. Через 5-7 минут к овощам добавьте фарш и продолжайте обжаривать всё вместе.

3. Варка супа. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю, залейте водой и добавьте нарезанный кубиками картофель.

4. Клецки. Натрите сыр на мелкой терке, смешайте его с яйцом и мукой. Всё тщательно перемешайте.

5. Специи. Добавьте в кастрюлю лавровый лист, соль и перец.

6. Формирование клецек. Чайной ложкой зачерпывайте смесь сыра с яйцом и опускайте её в кипящий суп. Клецки будут вариться прямо в бульоне.

7. Завершение. Когда клецки всплывут, добавьте мелко нарезанную зелень, снимите кастрюлю с огня и оставьте настаиваться на 10 минут.

Такой суп получается сытным и ароматным, а благодаря клецкам он становится ещё более питательным.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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