Суп с клёцками, который не оставит вас равнодушными

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Растительное масло — 1 ст. л. Сливочное масло — 1 ст. л. Лук — 1 шт. Морковь — 1 шт. Фарш — 200 г. Картофель — 3-4 шт. Твердый сыр — 30 г. Лавровый лист — 2 шт. Мука — 2 ст. л. Соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление

1. Поджарка. Нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на смеси растительного и сливочного масла до золотистого цвета.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

2. Добавление фарша. Через 5-7 минут к овощам добавьте фарш и продолжайте обжаривать всё вместе.

3. Варка супа. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю, залейте водой и добавьте нарезанный кубиками картофель.

4. Клецки. Натрите сыр на мелкой терке, смешайте его с яйцом и мукой. Всё тщательно перемешайте.

5. Специи. Добавьте в кастрюлю лавровый лист, соль и перец.

6. Формирование клецек. Чайной ложкой зачерпывайте смесь сыра с яйцом и опускайте её в кипящий суп. Клецки будут вариться прямо в бульоне.

7. Завершение. Когда клецки всплывут, добавьте мелко нарезанную зелень, снимите кастрюлю с огня и оставьте настаиваться на 10 минут.

Такой суп получается сытным и ароматным, а благодаря клецкам он становится ещё более питательным.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

