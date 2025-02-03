Суп с клёцками, который не оставит вас равнодушными

1. Поджарка. Нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на смеси растительного и сливочного масла до золотистого цвета.
2. Добавление фарша. Через 5-7 минут к овощам добавьте фарш и продолжайте обжаривать всё вместе.
3. Варка супа. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю, залейте водой и добавьте нарезанный кубиками картофель.
4. Клецки. Натрите сыр на мелкой терке, смешайте его с яйцом и мукой. Всё тщательно перемешайте.
5. Специи. Добавьте в кастрюлю лавровый лист, соль и перец.
6. Формирование клецек. Чайной ложкой зачерпывайте смесь сыра с яйцом и опускайте её в кипящий суп. Клецки будут вариться прямо в бульоне.
7. Завершение. Когда клецки всплывут, добавьте мелко нарезанную зелень, снимите кастрюлю с огня и оставьте настаиваться на 10 минут.
Такой суп получается сытным и ароматным, а благодаря клецкам он становится ещё более питательным.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.
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