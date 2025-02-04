Хрустящие куриные крылышки на гриле: секреты приготовления

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить аппетитные и сочные куриные крылышки? Тогда обратите внимание на время приготовления на гриле. Мы расскажем вам, как правильно жарить крылышки, чтобы они получились вкусными и хрустящими.

Фото: openverse.org by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённые куриные крылья

Куриные крылышки — это популярное блюдо, которое часто готовят на гриле. Однако, чтобы они получились вкусными и безопасными для употребления, нужно знать, как долго их жарить и при какой температуре.

Перед тем как начать готовить крылышки на гриле, их нужно замариновать. Маринад придаст мясу вкус и сделает его более нежным. Мариновать крылышки нужно не менее двух часов, а лучше всего — оставить их в маринаде на ночь.

Время приготовления крылышек на гриле зависит от их размера и температуры гриля. При средней температуре около 180–200 °C крылышки будут готовы примерно через 20–30 минут, пишет чешское издание Toprecepty.

Чтобы крылышки получились сочными и равномерно прожаренными, следуйте этим советам:

Сначала обжарьте крылышки на прямом огне в центре гриля в течение 2 минут с каждой стороны.

Переместите крылышки на непрямой огонь, подальше от пламени.

Переворачивайте крылышки каждые 5–7 минут, чтобы они прожарились равномерно.

Проверьте готовность мяса с помощью кухонного термометра — внутренняя температура должна быть 72 °C.

После того как вы снимете крылышки с гриля, дайте им немного постоять, чтобы сок распределился равномерно.



Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусные и сочные куриные крылышки на гриле. Главное — не забывайте переворачивать мясо и следить за температурой. Приятного аппетита!

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.

