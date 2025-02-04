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Полезная альтернатива чипсам: рецепт домашнего картофельного печенья

0:57
Еда

Картофель — ценный источник калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы. Поэтому его стоит включить в свой рацион.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Сергей Малозёмов, автор и ведущий программы "Живая Еда", поделился рецептом необычного блюда из картофеля - печенья. Это отличная альтернатива чипсам.

Ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 50 г сливочного масла;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте кубиками, отварите до готовности и разомните в пюре.
  2. Добавьте сливочное масло и специи, тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте из картофельной массы кружки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Запекайте в духовке при 180 градусах около 30-35 минут.

Готовое печенье извлеките из духовки, остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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