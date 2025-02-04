Полезная альтернатива чипсам: рецепт домашнего картофельного печенья

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — ценный источник калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы. Поэтому его стоит включить в свой рацион.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Сергей Малозёмов, автор и ведущий программы "Живая Еда", поделился рецептом необычного блюда из картофеля - печенья. Это отличная альтернатива чипсам.

Ингредиенты:

3 картофелины;

50 г сливочного масла;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель нарежьте кубиками, отварите до готовности и разомните в пюре. Добавьте сливочное масло и специи, тщательно перемешайте. Сформируйте из картофельной массы кружки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в духовке при 180 градусах около 30-35 минут.

Готовое печенье извлеките из духовки, остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

