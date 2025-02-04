Полезная альтернатива чипсам: рецепт домашнего картофельного печенья

Картофель — ценный источник калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы. Поэтому его стоит включить в свой рацион.
Сергей Малозёмов, автор и ведущий программы "Живая Еда", поделился рецептом необычного блюда из картофеля - печенья. Это отличная альтернатива чипсам.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовое печенье извлеките из духовки, остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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