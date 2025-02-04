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Самый полезный способ приготовления картофеля: готовим его на пару

2:28
Еда

Приготовление на пару — один из наиболее щадящих способов кулинарной обработки продуктов, включая картофель и овощи. Этот метод сохраняет больше витаминов и минералов в клубнях по сравнению с традиционными способами варки. Картофель, приготовленный на пару, отличается приятным вкусом, легкостью приготовления и быстротой.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Для приготовления картофеля на пару вам понадобится пароварка или подходящая кастрюля с крышкой. Вы можете использовать целый картофель с кожурой или предварительно очистить его и нарезать на кусочки.

Приготовление целого картофеля в кожуре на пару

  1. Тщательно вымойте картофель под проточной водой, используя щетку для удаления грязи и ростков.
  2. Убедитесь, что все клубни имеют одинаковый размер, чтобы они равномерно приготовились.
  3. Налейте воду в кастрюлю и поставьте пароварку.
  4. Поместите картофель в пароварку, располагая более крупные куски на дне, а мелкие — сверху.
  5. Закройте кастрюлю крышкой и готовьте картофель на пару до мягкости, примерно 20-30 минут.
  6. Проверьте готовность картофеля, проткнув его ножом. Если нож легко входит в клубень, картофель готов.
  7. Подавайте картофель сразу после приготовления или заверните в полотенце, чтобы сохранить тепло.

Приготовление очищенного и нарезанного картофеля на пару

  1. Очистите картофель с помощью овощечистки или ножа.
  2. Нарежьте картофель на кусочки и положите их в миску.
  3. Добавьте немного соли и любимых трав (например, тимьян, любисток) и тщательно перемешайте.
  4. Налейте воду в кастрюлю и поставьте пароварку.
  5. Поместите нарезанный картофель в пароварку и готовьте до мягкости, около 15-20 минут.
  6. Проверьте готовность, проткнув картофель ножом.

На пару можно готовить разнообразные овощи, такие как цветная капуста, брокколи, морковь, сельдерей, брюссельская капуста и петрушка. Процесс приготовления аналогичен картофелю, но может занять меньше времени в зависимости от типа овощей.

Приготовление на пару — отличный способ сохранить полезные свойства продуктов и насладиться их натуральным вкусом. Этот метод особенно полезен для тех, кто следит за своим здоровьем и стремится к сбалансированному питанию.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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