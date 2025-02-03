Нежная курица с паприкой и сливками: рецепт для новичков и гурманов

Курица с перцем — это блюдо, которое покоряет сердца с детства и продолжает радовать нас во взрослом возрасте. Нежное куриное мясо в сливочном соусе с ароматной сладкой паприкой идеально сочетается с кнедликами, пастой или рисом, считают авторы чешского издания Toprecepty.
Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паприкаш
Ингредиенты:
500 г куриного филе
1 ст. ложка сладкой паприки
1 крупная луковица
Куриный бульон
1-2 лавровых листа
1-2 ст. ложки муки (по необходимости)
200 мл сливок
Соль, молотый перец
Растительное масло
1 ч. ложка уксуса
Приготовление:
Очистите и мелко нарежьте лук. Куриное филе нарежьте на крупные куски, посолите, поперчите и тщательно натрите специями.
В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте курицу.
Обжаривайте мясо до румяной корочки, после чего посыпьте его сладкой паприкой, перемешайте и сразу влейте куриный бульон. Это поможет избежать пригорания паприки и появления горечи.
Добавьте лавровый лист и тушите под крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким и начнет распадаться на волокна.
Достаньте мясо из соуса, а в кастрюлю влейте половину сливок. При необходимости добавьте еще немного бульона и доведите до кипения.
В оставшиеся сливки добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комков. Можно воспользоваться венчиком или погружным блендером для получения однородной массы. Перед смешиванием удалите лавровый лист.
Варите соус на медленном огне в течение 15 минут, чтобы мука полностью растворилась. Затем верните мясо в соус, выключите плиту и добавьте соль, перец и уксус по вкусу.
Подавайте курицу с перцем с гарниром из хлебных кнедликов, пасты или отварного риса. Приятного аппетита!
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.