Нежная курица с паприкой и сливками: рецепт для новичков и гурманов

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица с перцем — это блюдо, которое покоряет сердца с детства и продолжает радовать нас во взрослом возрасте. Нежное куриное мясо в сливочном соусе с ароматной сладкой паприкой идеально сочетается с кнедликами, пастой или рисом, считают авторы чешского издания Toprecepty.

Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паприкаш

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 ст. ложка сладкой паприки

1 крупная луковица

Куриный бульон

1-2 лавровых листа

1-2 ст. ложки муки (по необходимости)

200 мл сливок

Соль, молотый перец

Растительное масло

1 ч. ложка уксуса

Приготовление:

Очистите и мелко нарежьте лук. Куриное филе нарежьте на крупные куски, посолите, поперчите и тщательно натрите специями. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте курицу. Обжаривайте мясо до румяной корочки, после чего посыпьте его сладкой паприкой, перемешайте и сразу влейте куриный бульон. Это поможет избежать пригорания паприки и появления горечи. Добавьте лавровый лист и тушите под крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким и начнет распадаться на волокна. Достаньте мясо из соуса, а в кастрюлю влейте половину сливок. При необходимости добавьте еще немного бульона и доведите до кипения. В оставшиеся сливки добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комков. Можно воспользоваться венчиком или погружным блендером для получения однородной массы. Перед смешиванием удалите лавровый лист. Варите соус на медленном огне в течение 15 минут, чтобы мука полностью растворилась. Затем верните мясо в соус, выключите плиту и добавьте соль, перец и уксус по вкусу.

Подавайте курицу с перцем с гарниром из хлебных кнедликов, пасты или отварного риса. Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum).

