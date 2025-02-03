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Нежная курица с паприкой и сливками: рецепт для новичков и гурманов

2:06
Еда

Курица с перцем — это блюдо, которое покоряет сердца с детства и продолжает радовать нас во взрослом возрасте. Нежное куриное мясо в сливочном соусе с ароматной сладкой паприкой идеально сочетается с кнедликами, пастой или рисом, считают авторы чешского издания Toprecepty.

Паприкаш
Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паприкаш

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1 ст. ложка сладкой паприки
  • 1 крупная луковица
  • Куриный бульон
  • 1-2 лавровых листа
  • 1-2 ст. ложки муки (по необходимости)
  • 200 мл сливок
  • Соль, молотый перец
  • Растительное масло
  • 1 ч. ложка уксуса

Приготовление:

  1. Очистите и мелко нарежьте лук. Куриное филе нарежьте на крупные куски, посолите, поперчите и тщательно натрите специями.
  2. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте курицу.
  3. Обжаривайте мясо до румяной корочки, после чего посыпьте его сладкой паприкой, перемешайте и сразу влейте куриный бульон. Это поможет избежать пригорания паприки и появления горечи.
  4. Добавьте лавровый лист и тушите под крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким и начнет распадаться на волокна.
  5. Достаньте мясо из соуса, а в кастрюлю влейте половину сливок. При необходимости добавьте еще немного бульона и доведите до кипения.
  6. В оставшиеся сливки добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комков. Можно воспользоваться венчиком или погружным блендером для получения однородной массы. Перед смешиванием удалите лавровый лист.
  7. Варите соус на медленном огне в течение 15 минут, чтобы мука полностью растворилась. Затем верните мясо в соус, выключите плиту и добавьте соль, перец и уксус по вкусу.

Подавайте курицу с перцем с гарниром из хлебных кнедликов, пасты или отварного риса. Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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