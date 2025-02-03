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Не только из мяса: как приготовить нежный паштет из моркови и сыра за несколько минут

0:38
Еда

Представляем вам вкусную закуску из моркови и сыра, которую легко приготовить всего за несколько минут. Этот нежный и питательный морковно-сырный паштет отлично сочетается с хрустящим поджаренным хлебом и понравится всей семье.

Намазка на бутерброды
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Намазка на бутерброды

Ингредиенты:

  • 1 морковь;
  • 2 яйца;
  • 3 плавленых сырка;
  • 2 зубчика чеснока;
  • майонез по вкусу;
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите и мелко натрите морковь.
  2. Измельчите чеснок.
  3. Сварите вкрутую яйца, очистите и разомните вилкой.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и соль по вкусу.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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