Не только из мяса: как приготовить нежный паштет из моркови и сыра за несколько минут

Представляем вам вкусную закуску из моркови и сыра, которую легко приготовить всего за несколько минут. Этот нежный и питательный морковно-сырный паштет отлично сочетается с хрустящим поджаренным хлебом и понравится всей семье.
Ингредиенты:
Приготовление
Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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