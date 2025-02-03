Не только из мяса: как приготовить нежный паштет из моркови и сыра за несколько минут

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам вкусную закуску из моркови и сыра, которую легко приготовить всего за несколько минут. Этот нежный и питательный морковно-сырный паштет отлично сочетается с хрустящим поджаренным хлебом и понравится всей семье.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Намазка на бутерброды

Ингредиенты:

1 морковь;

2 яйца;

3 плавленых сырка;

2 зубчика чеснока;

майонез по вкусу;

соль по вкусу.

Приготовление

Очистите и мелко натрите морковь. Измельчите чеснок. Сварите вкрутую яйца, очистите и разомните вилкой. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и соль по вкусу.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.



Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

