Тушёная капуста с мясом: рецепт из бабушкиной книги, который соберёт за столом всех домашних

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете что-то особенное для семейного ужина? Попробуйте приготовить тушеную капусту с мясом по старинному рецепту. Это блюдо, передаваемое из поколения в поколение, порадует ваших близких и станет настоящим украшением стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушёная капуста

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 1 средний кочан.

Мясо (свинина или говядина) — 500 г.

Вода или бульон — 1–1,5 стакана.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры (можно заменить томатной пастой) — 2 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика.

Подсолнечное масло для жарки — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Мясо нарежьте кубиками, капусту — тонкими полосками, лук — полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте кубиками, если используете свежие, или добавьте 2 ст. л. томатной пасты. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Обжарьте мясо до золотистой корочки на среднем огне, периодически помешивая. Добавьте лук и жарьте до прозрачности. Затем положите морковку и готовьте еще 3–5 минут, пока она не станет мягкой. Выложите в сковороду капусту, перемешайте, чтобы она оказалась в середине массы, и тушите 5 минут. Добавьте помидоры или томатную пасту, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и немного сахара по желанию. Перемешайте и влейте воду или бульон. Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне около часа, периодически помешивая. При необходимости добавляйте воду. Когда капуста станет мягкой, а мясо — нежным, снимите блюдо с огня и дайте немного настояться.

Подавайте тушеную капусту с мясом горячей, украсив свежими травами по вкусу. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

