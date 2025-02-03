Тушёная капуста с мясом: рецепт из бабушкиной книги, который соберёт за столом всех домашних

Ищете что-то особенное для семейного ужина? Попробуйте приготовить тушеную капусту с мясом по старинному рецепту. Это блюдо, передаваемое из поколения в поколение, порадует ваших близких и станет настоящим украшением стола.
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушёная капуста
Ингредиенты:
Белокочанная капуста — 1 средний кочан.
Мясо (свинина или говядина) — 500 г.
Вода или бульон — 1–1,5 стакана.
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Помидоры (можно заменить томатной пастой) — 2 шт.
Чеснок — 2–3 зубчика.
Подсолнечное масло для жарки — 2–3 ст. л.
Приготовление:
Подготовьте все ингредиенты. Мясо нарежьте кубиками, капусту — тонкими полосками, лук — полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте кубиками, если используете свежие, или добавьте 2 ст. л. томатной пасты.
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Обжарьте мясо до золотистой корочки на среднем огне, периодически помешивая.
Добавьте лук и жарьте до прозрачности. Затем положите морковку и готовьте еще 3–5 минут, пока она не станет мягкой.
Выложите в сковороду капусту, перемешайте, чтобы она оказалась в середине массы, и тушите 5 минут.
Добавьте помидоры или томатную пасту, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и немного сахара по желанию. Перемешайте и влейте воду или бульон.
Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне около часа, периодически помешивая. При необходимости добавляйте воду.
Когда капуста станет мягкой, а мясо — нежным, снимите блюдо с огня и дайте немного настояться.
Подавайте тушеную капусту с мясом горячей, украсив свежими травами по вкусу. Приятного аппетита!
Уточнения
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.