Как выбрать полезный хлеб? 6 советов, которые вам помогут

Выбирайте хлеб, который сделан из цельного зерна. Цельнозерновые продукты содержат больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с рафинированными зернами. Ищите этикетки с надписью "100% цельное зерно" или "цельная пшеница".
Ознакомьтесь со списком ингредиентов на упаковке хлеба. Первым ингредиентом должно быть цельное зерно, например, цельная пшеница или цельный овес. Избегайте хлеба, в котором в качестве основных ингредиентов указаны рафинированные зерна или добавленный сахар.
В некоторые виды хлеба добавлены сахара для улучшения вкуса. Проверьте этикетку пищевой ценности и выбирайте хлеб с небольшим добавлением сахара или без него.
Ищите хлеб с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка полезна для пищеварения и может помочь вам чувствовать себя сытым. Выбирайте хлеб с содержанием не менее 2-3 граммов клетчатки на порцию.
Проверьте содержание натрия на этикетке пищевой ценности. Слишком большое количество натрия может способствовать повышению кровяного давления. Выбирайте хлеб с более низким уровнем натрия, в идеале ниже 200 миллиграммов на порцию.
Некоторые виды хлеба содержат искусственные добавки, такие как консерванты, красители или ароматизаторы. Выбирайте хлеб с минимальным количеством искусственных добавок или без них, чтобы сделать его более натуральным и полезным.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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