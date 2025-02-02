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Удивите вторую половинку на 14 февраля: салат с креветками и фруктовым акцентом

2:56
Еда

Салат с креветками, манго и авокадо — это яркое и изысканное блюдо, которое украсит любой стол. Сочетание сладости манго, нежности авокадо и пикантности креветок создаёт неповторимый вкус, который оценят даже самые взыскательные гурманы.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты

  • 1 кг очищенных замороженных креветок
  • 2 спелых манго
  • 3 спелых авокадо
  • 1 огурец
  • 3 ст. л. майонеза Провансаль
  • 3 ст. л. сладкого чили соуса
  • Свежий базилик, мята и кинза по вкусу
  • 1 ст. л. сахара
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка креветок: в большой кастрюле доведите до кипения 3-4 литра воды, добавьте немного соли и сахара. Положите замороженные креветки, снова доведите до кипения, затем накройте крышкой, выключите огонь и оставьте на 10 минут. После этого откиньте креветки на дуршлаг и дайте им остыть.
  2. Подготовка овощей и фруктов: очистите огурец, разрежьте его вдоль пополам и удалите семена ложкой. Нарежьте мякоть кусочками толщиной около 1 см, посолите и поперчите. Очистите манго и авокадо от кожуры, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими дольками.
  3. Приготовление заправки: смешайте майонез с сладким чили соусом до однородной консистенции.
  4. Сборка салата: в большой миске соедините остывшие креветки, нарезанные огурцы, манго и авокадо. Добавьте половину измельчённых листьев базилика, мяты и кинзы. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
  5. Подача: выложите салат на сервировочные тарелки, украсьте оставшимися листьями зелени и сразу подавайте к столу.

Полезные советы

  • Для предотвращения потемнения авокадо после нарезки сбрызните его небольшим количеством лимонного сока. Это не только сохранит цвет, но и добавит цитрусовую нотку к вкусу.
  • Если вы предпочитаете более лёгкую заправку, замените майонез на смесь оливкового масла и лимонного сока.
  • Для придания остроты можно добавить тонко нарезанные колечки острого перца или посыпать салат сушёными нитями чили.

Вариации

  • Добавьте в салат руколу или другие листовые салаты для дополнительной текстуры и свежести.
  • Экспериментируйте с заправками, добавляя мёд, горчицу или бальзамический уксус для разнообразия вкусов.

Этот салат идеально подходит для тёплого времени года, когда хочется чего-то лёгкого и освежающего. Он станет отличным дополнением к праздничному столу или романтическому ужину. Попробуйте приготовить его дома и насладитесь гармонией вкусов и ароматов!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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