Удивите вторую половинку на 14 февраля: салат с креветками и фруктовым акцентом

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Салат с креветками, манго и авокадо — это яркое и изысканное блюдо, которое украсит любой стол. Сочетание сладости манго, нежности авокадо и пикантности креветок создаёт неповторимый вкус, который оценят даже самые взыскательные гурманы.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты

1 кг очищенных замороженных креветок

2 спелых манго

3 спелых авокадо

1 огурец

3 ст. л. майонеза Провансаль

3 ст. л. сладкого чили соуса

Свежий базилик, мята и кинза по вкусу

1 ст. л. сахара

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка креветок: в большой кастрюле доведите до кипения 3-4 литра воды, добавьте немного соли и сахара. Положите замороженные креветки, снова доведите до кипения, затем накройте крышкой, выключите огонь и оставьте на 10 минут. После этого откиньте креветки на дуршлаг и дайте им остыть. Подготовка овощей и фруктов: очистите огурец, разрежьте его вдоль пополам и удалите семена ложкой. Нарежьте мякоть кусочками толщиной около 1 см, посолите и поперчите. Очистите манго и авокадо от кожуры, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими дольками. Приготовление заправки: смешайте майонез с сладким чили соусом до однородной консистенции. Сборка салата: в большой миске соедините остывшие креветки, нарезанные огурцы, манго и авокадо. Добавьте половину измельчённых листьев базилика, мяты и кинзы. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подача: выложите салат на сервировочные тарелки, украсьте оставшимися листьями зелени и сразу подавайте к столу.

Полезные советы

Для предотвращения потемнения авокадо после нарезки сбрызните его небольшим количеством лимонного сока. Это не только сохранит цвет, но и добавит цитрусовую нотку к вкусу.

Если вы предпочитаете более лёгкую заправку, замените майонез на смесь оливкового масла и лимонного сока.

Для придания остроты можно добавить тонко нарезанные колечки острого перца или посыпать салат сушёными нитями чили.

Вариации

Добавьте в салат руколу или другие листовые салаты для дополнительной текстуры и свежести.

Экспериментируйте с заправками, добавляя мёд, горчицу или бальзамический уксус для разнообразия вкусов.

Этот салат идеально подходит для тёплого времени года, когда хочется чего-то лёгкого и освежающего. Он станет отличным дополнением к праздничному столу или романтическому ужину. Попробуйте приготовить его дома и насладитесь гармонией вкусов и ароматов!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

