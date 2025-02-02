Удивите вторую половинку на 14 февраля: салат с креветками и фруктовым акцентом

Салат с креветками, манго и авокадо — это яркое и изысканное блюдо, которое украсит любой стол. Сочетание сладости манго, нежности авокадо и пикантности креветок создаёт неповторимый вкус, который оценят даже самые взыскательные гурманы.
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Салат
Ингредиенты
1 кг очищенных замороженных креветок
2 спелых манго
3 спелых авокадо
1 огурец
3 ст. л. майонеза Провансаль
3 ст. л. сладкого чили соуса
Свежий базилик, мята и кинза по вкусу
1 ст. л. сахара
Соль и чёрный молотый перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовка креветок: в большой кастрюле доведите до кипения 3-4 литра воды, добавьте немного соли и сахара. Положите замороженные креветки, снова доведите до кипения, затем накройте крышкой, выключите огонь и оставьте на 10 минут. После этого откиньте креветки на дуршлаг и дайте им остыть.
Подготовка овощей и фруктов: очистите огурец, разрежьте его вдоль пополам и удалите семена ложкой. Нарежьте мякоть кусочками толщиной около 1 см, посолите и поперчите. Очистите манго и авокадо от кожуры, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими дольками.
Приготовление заправки: смешайте майонез с сладким чили соусом до однородной консистенции.
Сборка салата: в большой миске соедините остывшие креветки, нарезанные огурцы, манго и авокадо. Добавьте половину измельчённых листьев базилика, мяты и кинзы. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
Подача: выложите салат на сервировочные тарелки, украсьте оставшимися листьями зелени и сразу подавайте к столу.
Полезные советы
Для предотвращения потемнения авокадо после нарезки сбрызните его небольшим количеством лимонного сока. Это не только сохранит цвет, но и добавит цитрусовую нотку к вкусу.
Если вы предпочитаете более лёгкую заправку, замените майонез на смесь оливкового масла и лимонного сока.
Для придания остроты можно добавить тонко нарезанные колечки острого перца или посыпать салат сушёными нитями чили.
Вариации
Добавьте в салат руколу или другие листовые салаты для дополнительной текстуры и свежести.
Экспериментируйте с заправками, добавляя мёд, горчицу или бальзамический уксус для разнообразия вкусов.
Этот салат идеально подходит для тёплого времени года, когда хочется чего-то лёгкого и освежающего. Он станет отличным дополнением к праздничному столу или романтическому ужину. Попробуйте приготовить его дома и насладитесь гармонией вкусов и ароматов!
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.