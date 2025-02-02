Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходьба по лестнице: эффективный способ сбросить вес и укрепить мышцы
Как узнать, что турбина умирает? Простые способы проверки
Секрет красоты айдолов: какие пластические операции делают звезды K-pop
Как кошка извиняется перед человеком? Все секреты поведения питомцев
Как хозяева сами воспитывают пищевую агрессию у собак?
Секрет крепких ногтей: двухминутная процедура для ежедневного ухода
Гизу с высоты аттракционов: что скрывает парк развлечений в Египте
Диетолог Гинзбург объясняет, почему укроп особенно важен для пожилых людей
Ручные топоры возрастом 1,5 миллиона лет: артефакты из Ирака раскрывают тайны

Готовим вкуснейший борщ. Ваша семья обязательно попросит добавки

2:46
Еда

Ингредиенты

  1. Говядина на кости — 500 г.
  2. Свекла — 2 шт.
  3. Картофель — 4 шт.
  4. Капуста белокочанная — 300 г.
  5. Морковь — 1 шт.
  6. Лук репчатый — 1 шт.
  7. Чеснок — 2 зубчика.
  8. Томатная паста — 2 ст. ложки.
  9. Лавровый лист — 2 шт.
  10. Соль, перец — по вкусу.
  11. Сахар — 1 ч. ложка.
  12. Уксус яблочный — 1 ст. ложка.
  13. Растительное масло для жарки.
  14. Зелень (укроп, петрушка).
  15. Сметана для подачи.

Приготовление

Шаг 1: Варим бульон
1. Промойте мясо под холодной водой и положите его в кастрюлю. Залейте холодной водой (около 2 литров).
2. Доведите до кипения, снимая пену шумовкой. Затем уменьшите огонь и варите около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким.
3. В конце добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ

Шаг 2: Подготавливаем овощи
1. Очистите свеклу, морковь и лук. Натрите свеклу и морковь на крупной терке.
2. Нарежьте лук мелкими кубиками.
3. Мелко порубите чеснок.
4. Нашинкуйте капусту тонкими полосками.
5. Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками.

Шаг 3: Пассеруем овощи
1. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до золотистого цвета.
2. Добавьте к луку морковь и продолжайте обжаривать еще 5 минут.
3. Добавьте свеклу, томатную пасту, уксус и сахар. Перемешайте и тушите на среднем огне около 10 минут.

Шаг 4: Собираем борщ
1. Когда мясо сварится, выньте его из кастрюли и отделите от костей. Мясо нарежьте кусочками и верните обратно в бульон.
2. Добавьте в бульон нарезанный картофель и варите 10 минут.
3. Затем добавьте капусту и варите еще 10 минут.
4. После этого добавьте пассерованные овощи со свеклой и томатом. Перемешайте и варите еще 15 минут.
5. За 5 минут до окончания варки добавьте измельченный чеснок и зелень.

Шаг 5: Настаивание
Выключите огонь и дайте борщу настояться под крышкой около 30 минут.

Шаг 6: Подача
Разлейте борщ по тарелкам, добавьте сметану и украсьте зеленью. Борщ готов!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Последние материалы
Ручные топоры возрастом 1,5 миллиона лет: артефакты из Ирака раскрывают тайны
Картофельные грядки дадут рекордный урожай: вот как подготовить почву — метод работает безотказно
Забудьте о боли: этот продукт помогает при менструации
Ошибки, которые стоят дорого: что нельзя делать с подвеской
Как остановить приступ кашля: 10 эффективных способов
Кремы от морщин: правда и мифы о составе антивозрастной косметики
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Эти напитки лучше не пить в дни магнитных бурь — может стать хуже
9 лучших таблеток от метеоризма и газов
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.