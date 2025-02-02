Шаг 1: Варим бульон
1. Промойте мясо под холодной водой и положите его в кастрюлю. Залейте холодной водой (около 2 литров).
2. Доведите до кипения, снимая пену шумовкой. Затем уменьшите огонь и варите около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким.
3. В конце добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Шаг 2: Подготавливаем овощи
1. Очистите свеклу, морковь и лук. Натрите свеклу и морковь на крупной терке.
2. Нарежьте лук мелкими кубиками.
3. Мелко порубите чеснок.
4. Нашинкуйте капусту тонкими полосками.
5. Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками.
Шаг 3: Пассеруем овощи
1. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до золотистого цвета.
2. Добавьте к луку морковь и продолжайте обжаривать еще 5 минут.
3. Добавьте свеклу, томатную пасту, уксус и сахар. Перемешайте и тушите на среднем огне около 10 минут.
Шаг 4: Собираем борщ
1. Когда мясо сварится, выньте его из кастрюли и отделите от костей. Мясо нарежьте кусочками и верните обратно в бульон.
2. Добавьте в бульон нарезанный картофель и варите 10 минут.
3. Затем добавьте капусту и варите еще 10 минут.
4. После этого добавьте пассерованные овощи со свеклой и томатом. Перемешайте и варите еще 15 минут.
5. За 5 минут до окончания варки добавьте измельченный чеснок и зелень.
Шаг 5: Настаивание
Выключите огонь и дайте борщу настояться под крышкой около 30 минут.
Шаг 6: Подача
Разлейте борщ по тарелкам, добавьте сметану и украсьте зеленью. Борщ готов!
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.