Готовим вкуснейший борщ. Ваша семья обязательно попросит добавки

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Говядина на кости — 500 г. Свекла — 2 шт. Картофель — 4 шт. Капуста белокочанная — 300 г. Морковь — 1 шт. Лук репчатый — 1 шт. Чеснок — 2 зубчика. Томатная паста — 2 ст. ложки. Лавровый лист — 2 шт. Соль, перец — по вкусу. Сахар — 1 ч. ложка. Уксус яблочный — 1 ст. ложка. Растительное масло для жарки. Зелень (укроп, петрушка). Сметана для подачи.

Приготовление

Шаг 1: Варим бульон

1. Промойте мясо под холодной водой и положите его в кастрюлю. Залейте холодной водой (около 2 литров).

2. Доведите до кипения, снимая пену шумовкой. Затем уменьшите огонь и варите около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким.

3. В конце добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красный борщ

Шаг 2: Подготавливаем овощи

1. Очистите свеклу, морковь и лук. Натрите свеклу и морковь на крупной терке.

2. Нарежьте лук мелкими кубиками.

3. Мелко порубите чеснок.

4. Нашинкуйте капусту тонкими полосками.

5. Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками.

Шаг 3: Пассеруем овощи

1. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до золотистого цвета.

2. Добавьте к луку морковь и продолжайте обжаривать еще 5 минут.

3. Добавьте свеклу, томатную пасту, уксус и сахар. Перемешайте и тушите на среднем огне около 10 минут.

Шаг 4: Собираем борщ

1. Когда мясо сварится, выньте его из кастрюли и отделите от костей. Мясо нарежьте кусочками и верните обратно в бульон.

2. Добавьте в бульон нарезанный картофель и варите 10 минут.

3. Затем добавьте капусту и варите еще 10 минут.

4. После этого добавьте пассерованные овощи со свеклой и томатом. Перемешайте и варите еще 15 минут.

5. За 5 минут до окончания варки добавьте измельченный чеснок и зелень.

Шаг 5: Настаивание

Выключите огонь и дайте борщу настояться под крышкой около 30 минут.

Шаг 6: Подача

Разлейте борщ по тарелкам, добавьте сметану и украсьте зеленью. Борщ готов!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



