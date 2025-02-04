Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Тапиока — универсальный продукт, который можно приготовить по-разному, но в этом рецепте она превращается в хрустящее лакомство с насыщенным шоколадным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Если вы хотите попробовать что-то новое и необычное, этот десерт точно вас удивит.

Что понадобится:

Кокосовая стружка — 75 г.

Бежу из тапиоки (измельченный) — 125 г.

Темный шоколад (65%) — 1 кг.

Пошаговый рецепт

Карамелизируем кокос

Разогрейте духовку до 170°C. Равномерно распределите кокосовую стружку на противне и запекайте около 15 минут, пока она не приобретет золотистый оттенок.

Подготавливаем тапиоку

Выложите увлажненную тапиоку на противень и запекайте при 170°C примерно 15 минут, пока она не станет хрустящей. Затем дайте ей полностью остыть и измельчите на мелкие кусочки.

Растапливаем шоколад

Шоколад можно растопить на водяной бане или в микроволновке, помешивая до получения гладкой массы.

Соединяем ингредиенты

Смешайте растопленный шоколад с хрустящей тапиокой и карамелизированным кокосом.

Формируем десерт

С помощью ложки выложите небольшие порции смеси на пергаментную бумагу или силиконовый коврик.

Охлаждаем

Отправьте заготовки в холодильник на 40 минут, чтобы шоколад полностью застыл.

Теперь хрустящая тапиока с шоколадом готова! Этот десерт получается оригинальным, ароматным и невероятно вкусным.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



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