Запеканка, как в детстве: воздушная, мягкая и без муки

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка — это уютное блюдо, которое дарит тепло и вкус детства. Она подходит и для завтрака, и для перекуса, а благодаря простым ингредиентам готовится быстро и легко.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Чтобы сделать текстуру запеканки еще более нежной, в этом рецепте вместо муки используется манка. Такой вариант получается воздушнее и вкуснее.

Ингредиенты:

Творог — 600 г.

Сахар — 4 ст. л.

Манка — 6 ст. л.

Сметана — 8 ст. л.

Яйца — 4 шт.

Изюм — 150 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — по вкусу.

Как приготовить

В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванилин. Перетрите смесь до однородности. Залейте изюм кипятком и оставьте на 5-7 минут. Затем слейте воду и обсушите сухофрукты бумажным полотенцем. В творожную массу добавьте подготовленный изюм, манку, разрыхлитель и сметану. Тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, затем вылейте тесто. Выпекайте 30 минут до золотистой корочки.

Готовую запеканку можно подавать со сметаной, вареньем или ягодами. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



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