Запеканка, как в детстве: воздушная, мягкая и без муки

Творожная запеканка — это уютное блюдо, которое дарит тепло и вкус детства. Она подходит и для завтрака, и для перекуса, а благодаря простым ингредиентам готовится быстро и легко.
Чтобы сделать текстуру запеканки еще более нежной, в этом рецепте вместо муки используется манка. Такой вариант получается воздушнее и вкуснее.
Ингредиенты:
Готовую запеканку можно подавать со сметаной, вареньем или ягодами. Приятного аппетита!
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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