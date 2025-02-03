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Запеканка, как в детстве: воздушная, мягкая и без муки

1:30
Еда

Творожная запеканка — это уютное блюдо, которое дарит тепло и вкус детства. Она подходит и для завтрака, и для перекуса, а благодаря простым ингредиентам готовится быстро и легко.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Чтобы сделать текстуру запеканки еще более нежной, в этом рецепте вместо муки используется манка. Такой вариант получается воздушнее и вкуснее.

Ингредиенты:

  • Творог — 600 г.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Манка — 6 ст. л.
  • Сметана — 8 ст. л.
  • Яйца — 4 шт.
  • Изюм — 150 г.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу.

Как приготовить

  1. В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванилин. Перетрите смесь до однородности.
  2. Залейте изюм кипятком и оставьте на 5-7 минут. Затем слейте воду и обсушите сухофрукты бумажным полотенцем.
  3. В творожную массу добавьте подготовленный изюм, манку, разрыхлитель и сметану.
  4. Тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
  5. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, затем вылейте тесто.
  6. Выпекайте 30 минут до золотистой корочки.

Готовую запеканку можно подавать со сметаной, вареньем или ягодами. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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