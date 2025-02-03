Чеснок без шелухи за секунды: нужен только один прибор

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но его очистка занимает немало времени. Оказывается, этот процесс можно значительно ускорить, используя обычную микроволновку.

Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ чеснок

Что нужно делать?

Разделите головку чеснока на отдельные зубчики — целиком класть ее в микроволновку нельзя. Поместите зубчики внутрь прибора и включите максимальную мощность на 20 секунд. После подогрева дайте чесноку немного остыть. Теперь шелуха легко снимается, без лишних усилий.

Важные нюансы

Этот метод действительно работает, но есть несколько моментов, о которых стоит помнить:

Чеснок может оставить в микроволновке специфический запах. Чтобы избавиться от него, после использования можно прокипятить в микроволновке чашку воды с лимонным соком. Консистенция чеснока немного меняется. Он становится чуть мягче, поэтому такой способ подходит для блюд, где чеснок будет подвергаться термообработке — жарки, тушения или запекания. Для свежих салатов и соусов лучше использовать необработанный продукт.

Итог

Если нужно быстро очистить чеснок для приготовления горячих блюд, микроволновка поможет справиться с этим за секунды. Главное — не перегревать зубчики и учитывать изменения в текстуре овоща.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.