Чеснок без шелухи за секунды: нужен только один прибор

Чеснок придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но его очистка занимает немало времени. Оказывается, этот процесс можно значительно ускорить, используя обычную микроволновку.
Этот метод действительно работает, но есть несколько моментов, о которых стоит помнить:
Если нужно быстро очистить чеснок для приготовления горячих блюд, микроволновка поможет справиться с этим за секунды. Главное — не перегревать зубчики и учитывать изменения в текстуре овоща.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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