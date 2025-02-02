Как приготовить овощи, чтобы сохранить максимум витаминов

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что приготовить овощи — проще простого. Однако важно не только сделать их вкусными, но и сохранить в них максимальное количество витаминов и полезных веществ.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Многие считают, что самый полезный вариант — это употребление сырых овощей. Однако исследования показывают, что некоторые способы приготовления могут даже повысить их ценность.

Лучшие способы приготовления овощей

Приготовление на пару или в микроволновке . Этот способ минимизирует потерю витаминов, так как не требует большого количества воды или масла.

. Этот способ минимизирует потерю витаминов, так как не требует большого количества воды или масла. Бланширование . Короткое опускание в кипяток (1-2 минуты) позволяет сохранить текстуру, цвет и полезные вещества.

. Короткое опускание в кипяток (1-2 минуты) позволяет сохранить текстуру, цвет и полезные вещества. Жарка и запекание . Если не злоупотреблять маслом, эти методы помогут усилить вкус овощей и улучшить усвоение жирорастворимых витаминов.

. Если не злоупотреблять маслом, эти методы помогут усилить вкус овощей и улучшить усвоение жирорастворимых витаминов. Варка. При длительном кипячении значительная часть витаминов переходит в воду, поэтому отвар лучше использовать для супов и соусов.

Итог

Чтобы овощи приносили максимум пользы, важно выбирать щадящие способы приготовления. На пару, в микроволновке или при бланшировании сохраняется большинство витаминов, а запекание и жарка помогают раскрыть вкус и повысить усвоение полезных веществ.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



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