Как приготовить овощи, чтобы сохранить максимум витаминов

Кажется, что приготовить овощи — проще простого. Однако важно не только сделать их вкусными, но и сохранить в них максимальное количество витаминов и полезных веществ.
Многие считают, что самый полезный вариант — это употребление сырых овощей. Однако исследования показывают, что некоторые способы приготовления могут даже повысить их ценность.
Чтобы овощи приносили максимум пользы, важно выбирать щадящие способы приготовления. На пару, в микроволновке или при бланшировании сохраняется большинство витаминов, а запекание и жарка помогают раскрыть вкус и повысить усвоение полезных веществ.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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