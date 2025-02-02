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Как приготовить овощи, чтобы сохранить максимум витаминов

1:25
Еда

Кажется, что приготовить овощи — проще простого. Однако важно не только сделать их вкусными, но и сохранить в них максимальное количество витаминов и полезных веществ.

Здоровое питание
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Здоровое питание

Многие считают, что самый полезный вариант — это употребление сырых овощей. Однако исследования показывают, что некоторые способы приготовления могут даже повысить их ценность.

Лучшие способы приготовления овощей

  • Приготовление на пару или в микроволновке. Этот способ минимизирует потерю витаминов, так как не требует большого количества воды или масла.
  • Бланширование. Короткое опускание в кипяток (1-2 минуты) позволяет сохранить текстуру, цвет и полезные вещества.
  • Жарка и запекание. Если не злоупотреблять маслом, эти методы помогут усилить вкус овощей и улучшить усвоение жирорастворимых витаминов.
  • Варка. При длительном кипячении значительная часть витаминов переходит в воду, поэтому отвар лучше использовать для супов и соусов.

Итог

Чтобы овощи приносили максимум пользы, важно выбирать щадящие способы приготовления. На пару, в микроволновке или при бланшировании сохраняется большинство витаминов, а запекание и жарка помогают раскрыть вкус и повысить усвоение полезных веществ.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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