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Удивите родных: необычный рецепт творожных лепешек

1:13
Еда

В большинстве семей утреннее меню выходного дня ограничивается блинами или сырниками. Безусловно, это вкусно, но иногда хочется разнообразия. Если вы ищете новую идею для завтрака, попробуйте приготовить нежные лепешки из творога и кефира с зеленью.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Ингредиенты:

  • Кефир: 500 мл.
  • Творог (5%-ный): 250 г.
  • Мука: 200 г.
  • Яйца: 2 шт.
  • Сода: 1 ч. л.
  • Соль: по вкусу.
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук): по вкусу.

Пошаговый рецепт

  1. В глубокой миске смешайте кефир с яйцами, добавьте соль.
  2. Разомните творог вилкой и соедините с кефирной смесью.
  3. Просейте муку, добавьте соду и перемешайте. Должно получиться тесто, по консистенции напоминающее сметану.
  4. Мелко нарежьте свежую зелень, добавьте в тесто и дайте ему немного настояться.
  5. Разогрейте сковороду и выпекайте лепешки, как обычные блины, до румяной корочки.
  6. Подавайте горячими со сметаной, свежими овощами или любимыми соусами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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