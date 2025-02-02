Удивите родных: необычный рецепт творожных лепешек

В большинстве семей утреннее меню выходного дня ограничивается блинами или сырниками. Безусловно, это вкусно, но иногда хочется разнообразия. Если вы ищете новую идею для завтрака, попробуйте приготовить нежные лепешки из творога и кефира с зеленью.
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты
Ингредиенты:
Кефир: 500 мл.
Творог (5%-ный): 250 г.
Мука: 200 г.
Яйца: 2 шт.
Сода: 1 ч. л.
Соль: по вкусу.
Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук): по вкусу.
Пошаговый рецепт
В глубокой миске смешайте кефир с яйцами, добавьте соль.
Разомните творог вилкой и соедините с кефирной смесью.
Просейте муку, добавьте соду и перемешайте. Должно получиться тесто, по консистенции напоминающее сметану.
Мелко нарежьте свежую зелень, добавьте в тесто и дайте ему немного настояться.
Разогрейте сковороду и выпекайте лепешки, как обычные блины, до румяной корочки.
Подавайте горячими со сметаной, свежими овощами или любимыми соусами.
Приятного аппетита!
Уточнения
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).