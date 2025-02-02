Удивите родных: необычный рецепт творожных лепешек

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

В большинстве семей утреннее меню выходного дня ограничивается блинами или сырниками. Безусловно, это вкусно, но иногда хочется разнообразия. Если вы ищете новую идею для завтрака, попробуйте приготовить нежные лепешки из творога и кефира с зеленью.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Ингредиенты:

Кефир: 500 мл.

Творог (5%-ный): 250 г.

Мука: 200 г.

Яйца: 2 шт.

Сода: 1 ч. л.

Соль: по вкусу.

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук): по вкусу.

Пошаговый рецепт

В глубокой миске смешайте кефир с яйцами, добавьте соль. Разомните творог вилкой и соедините с кефирной смесью. Просейте муку, добавьте соду и перемешайте. Должно получиться тесто, по консистенции напоминающее сметану. Мелко нарежьте свежую зелень, добавьте в тесто и дайте ему немного настояться. Разогрейте сковороду и выпекайте лепешки, как обычные блины, до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, свежими овощами или любимыми соусами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.