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Неожиданный кислый вкус в кофе? Причина может вас удивить

1:58
Еда

Если вы регулярно наслаждаетесь чашечкой кофе, то, вероятно, замечали, что иногда напиток приобретает выраженный кисловатый привкус. В одних случаях это является нормой, а в других — следствием ошибок в приготовлении или хранении.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Когда кислинка — это нормально

Некоторые сорта кофе изначально обладают легкой кислотностью, которая придает им особую изысканность. Например, это характерно для зерен из Эфиопии, Кении, Руанды и Гондураса. Многие производители специально подчеркивают фруктово-кислотные ноты, чтобы привлечь любителей таких оттенков во вкусе.

Ошибки, которые делают кофе неприятно кислым

Если же сорт не предполагал кислого привкуса, стоит обратить внимание на возможные нарушения в процессе заваривания или хранения.

Неправильные пропорции воды

Если добавить слишком много жидкости, из кофейного порошка выделяются вкусовые вещества в неверном соотношении. Это может привести к неприятной кислинке. Решение простое — следите за точными пропорциями.

Нарушение условий хранения

Кофе легко впитывает влагу и запахи, а неправильное хранение может запустить процессы окисления и брожения. Если зерна или молотый кофе хранились в неподходящих условиях, это напрямую скажется на вкусе.

Использование старых или некачественных зерен

Если кофе потерял свежесть или был изначально низкого качества, он может приобретать неприятные кислые нотки. Чтобы избежать этого, выбирайте проверенных производителей и следите за сроками хранения.

Итог

Если кислинка в кофе вас не радует, пересмотрите способ его приготовления, проверьте условия хранения и убедитесь в качестве зерен. Эти простые шаги помогут насладиться напитком без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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