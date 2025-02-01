Пышные творожные пончики в духовке: рецепт без лишнего жира

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать близких вкусной и ароматной выпечкой? Эти творожные пончики — отличная альтернатива сырникам и запеканке. Они получаются мягкими, воздушными и готовятся в духовке, а значит, менее калорийны.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова поделилась с изданием "БелНовости" проверенным рецептом.

Что понадобится:

Творог: 250 г.

Мука: 550 г.

Яйца: 4 шт.

Сахар: 60 г.

Ванильный сахар: 1 ч. л.

Разрыхлитель: ½ ч. л.

Сода: 1 ч. л.

Уксус: ½ ч. л.

Сахарная пудра (для посыпки).

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 180 °C.

В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар.

Взбейте массу блендером или миксером до однородного состояния.

Погасите соду уксусом и влейте в тесто.

Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к творожной массе и замесите мягкое тесто.

Разделите его на 22-24 равные части, придавая форму пончиков.

Застелите противень пергаментом, разложите заготовки и выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Дайте пончикам немного остыть, затем присыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Уточнения

По́нчик или пы́шка - круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.



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