Пышные творожные пончики в духовке: рецепт без лишнего жира

Хотите порадовать близких вкусной и ароматной выпечкой? Эти творожные пончики — отличная альтернатива сырникам и запеканке. Они получаются мягкими, воздушными и готовятся в духовке, а значит, менее калорийны.
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог
Повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова поделилась с изданием "БелНовости" проверенным рецептом.
Что понадобится:
Творог: 250 г.
Мука: 550 г.
Яйца: 4 шт.
Сахар: 60 г.
Ванильный сахар: 1 ч. л.
Разрыхлитель: ½ ч. л.
Сода: 1 ч. л.
Уксус: ½ ч. л.
Сахарная пудра (для посыпки).
Пошаговый рецепт
Разогрейте духовку до 180 °C.
В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
Взбейте массу блендером или миксером до однородного состояния.
Погасите соду уксусом и влейте в тесто.
Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к творожной массе и замесите мягкое тесто.
Разделите его на 22-24 равные части, придавая форму пончиков.
Застелите противень пергаментом, разложите заготовки и выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.
Дайте пончикам немного остыть, затем присыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Уточнения
По́нчик или пы́шка - круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.