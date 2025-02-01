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Пышные творожные пончики в духовке: рецепт без лишнего жира

1:30
Еда

Хотите порадовать близких вкусной и ароматной выпечкой? Эти творожные пончики — отличная альтернатива сырникам и запеканке. Они получаются мягкими, воздушными и готовятся в духовке, а значит, менее калорийны.

Творог
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог

Повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова поделилась с изданием "БелНовости" проверенным рецептом.

Что понадобится:

  • Творог: 250 г.
  • Мука: 550 г.
  • Яйца: 4 шт.
  • Сахар: 60 г.
  • Ванильный сахар: 1 ч. л.
  • Разрыхлитель: &frac12 ч. л.
  • Сода: 1 ч. л.
  • Уксус: &frac12 ч. л.
  • Сахарная пудра (для посыпки).

Пошаговый рецепт

  • Разогрейте духовку до 180 °C.
  • В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
  • Взбейте массу блендером или миксером до однородного состояния.
  • Погасите соду уксусом и влейте в тесто.
  • Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к творожной массе и замесите мягкое тесто.
  • Разделите его на 22-24 равные части, придавая форму пончиков.
  • Застелите противень пергаментом, разложите заготовки и выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.
  • Дайте пончикам немного остыть, затем присыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Уточнения

По́нчик или пы́шка - круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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