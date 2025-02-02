Как избавиться от тли и клещей на огурцах? Вот чем нужно опрыскивать растения, чтобы не было вредителей

Как избавиться от тли и клещей на огурцах

Если тля обнаружена во время плодоношения, то для избавления от нее лучше использовать инсектициды биологического происхождения.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурец

Они считаются безопасными, поскольку не содержат никаких химических веществ, а работают на основе полезной микрофлоры: бактерий, вирусов, грибков и т.д.

К ведру воды достаточно будет добавить 60 мл нашатырного спирта и 50 мл жидкого мыла или средства для мытья посуды. Нужно все перемешать и обработать растения от тли.

Избавиться от клещей на огурцах можно, опрыскав растения мыльным раствором, отваром луковой шелухи или настоем картофельной или томатной ботвы.

Также можно посадить укроп для привлечения божьих коровок. Это естественный враг паутинного клеща.

Кроме того, может помочь посадка огурцов вместе с капустой, которая также отпугивает вредителя.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



