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Грузинская кухня без стереотипов: как наслаждаться вкусами без остроты и лишних калорий

2:12
Еда

Грузинская кухня славится своим разнообразием вкусов и ароматов. Но вокруг нее ходит немало мифов, из-за которых некоторые опасаются попробовать традиционные блюда. Разберем самые популярные заблуждения и узнаем, что же на самом деле представляет собой гастрономическое богатство Грузии.

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Правда ли, что грузинская кухня слишком острая

Многие считают, что грузинские блюда слишком пряные и острые, ведь в них часто добавляют кориандр, аджику и хмели-сунели. Однако не все рецепты содержат жгучие специи. Например, аджапсандали — это нежное блюдо из тушеных овощей, не отличающееся остротой. В грузинской кухне есть множество рецептов с умеренным вкусом, которые подойдут даже тем, кто не любит специи.

Действительно ли грузинская кухня очень калорийная

Еще один миф — это высокая калорийность грузинских блюд. Конечно, хачапури и хинкали достаточно питательны, но грузинская кухня этим не ограничивается. В ней много легких и полезных блюд, например:

  • Пхали — овощная закуска с орехами, насыщенная витаминами.
  • Салаты из свежих овощей с кинзой и ореховым соусом.
  • Блюда из фасоли и зелени, которые обладают насыщенным вкусом, но при этом остаются полезными.

Кроме того, даже традиционные хачапури и хинкали можно приготовить в более легком варианте, заменив жирное мясо на овощи, а масло — на менее калорийные ингредиенты.

Грузинская кухня адаптируется под любые вкусы

Главное преимущество грузинской кухни — гибкость. Вы легко можете приготовить любимые блюда в домашних условиях и адаптировать их под свои предпочтения. Хотите менее острую версию? Просто уберите лишние специи. Следите за калориями? Используйте альтернативные ингредиенты.

Приготовив дома аджапсандали, пхали или облегченные хачапури, можно насладиться вкусами Грузии без вреда для фигуры и здоровья.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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