Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны детали райдера Гоши Куценко
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Дайверы не нашли мазута на дне Чёрного моря у Анапы
Семь приёмов макияжа, которые могут значительно прибавить возраст
Маленькая кухня – не приговор! Узнайте, какие решения помогут освободить место
Достигайте максимума: секреты подкормки голубики весной
Красная стрелка на светофоре: когда можно ехать прямо, а когда грозит штраф
Кислый кофе — это не всегда плохо: когда кислинка становится изюминкой напитка
Как превратить творог в шедевр: рецепт пончиков, которые не стыдно подать гостям

Творожные пончики в духовке: вкуснее, чем в кафе, и полезнее, чем кажется

1:43
Еда

Что может быть лучше домашнего угощения к чаю? Только нежные творожные пончики, приготовленные без капли масла! Они получаются воздушными, ароматными и не такими тяжелыми, как классические жареные пончики. А готовятся просто — в духовке.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пончики

Ингредиенты:

  • Мука — 650 г
  • Творог — 250 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 60 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Уксус — 0,5 ч. л.
  • Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить:

Разогреваем духовку до 180°C. Противень застилаем пергаментом.

Готовим тесто:

  • В глубокой миске соединяем творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
  • Взбиваем миксером или разминаем блендером до однородности.
  • Добавляем соду, погашенную уксусом, перемешиваем.
  • Просеиваем 550 г муки с разрыхлителем, всыпаем в творожную массу и замешиваем тесто.

Формируем пончики:

  • Стол присыпаем оставшейся мукой, выкладываем тесто.
  • Скатаем его в валик, разделим на 24 части.
  • Из каждой части формируем шарик и выкладываем на противень (оставляем по 2 см между ними).

Выпекаем 25-30 минут, пока пончики не подрумянятся.

Остужаем на решетке, присыпаем сахарной пудрой.

Нежные, ароматные и полезные — такие пончики точно станут любимым лакомством всей семьи.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему стоит есть овсянку каждый день
Здоровье
Почему стоит есть овсянку каждый день Аудио 
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Красота и стиль
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном Аудио 
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Еда и рецепты
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Последние материалы
Достигайте максимума: секреты подкормки голубики весной
Красная стрелка на светофоре: когда можно ехать прямо, а когда грозит штраф
Кислый кофе — это не всегда плохо: когда кислинка становится изюминкой напитка
Как превратить творог в шедевр: рецепт пончиков, которые не стыдно подать гостям
Ирина Безрукова пристыдила Татьяну Брухунову за зазнайство
Эндокринолог назвала неожиданное полезное свойство огурцов
Россия нарастила объёмы кисломолочной продукции из Казахстана
Красная помада: как создать безупречный макияж губ с этим коварным цветом за 30 секунд
Чешетесь? Возможно, это не так плохо, как вы думали
Цены на польском рынке — турист рассказал о покупках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.