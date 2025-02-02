Творожные пончики в духовке: вкуснее, чем в кафе, и полезнее, чем кажется

Что может быть лучше домашнего угощения к чаю? Только нежные творожные пончики, приготовленные без капли масла! Они получаются воздушными, ароматными и не такими тяжелыми, как классические жареные пончики. А готовятся просто — в духовке.
Разогреваем духовку до 180°C. Противень застилаем пергаментом.
Готовим тесто:
Формируем пончики:
Выпекаем 25-30 минут, пока пончики не подрумянятся.
Остужаем на решетке, присыпаем сахарной пудрой.
Нежные, ароматные и полезные — такие пончики точно станут любимым лакомством всей семьи.
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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