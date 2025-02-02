Творожные пончики в духовке: вкуснее, чем в кафе, и полезнее, чем кажется

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше домашнего угощения к чаю? Только нежные творожные пончики, приготовленные без капли масла! Они получаются воздушными, ароматными и не такими тяжелыми, как классические жареные пончики. А готовятся просто — в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пончики

Ингредиенты:

Мука — 650 г

— 650 г Творог — 250 г

— 250 г Яйца — 4 шт.

— 4 шт. Сахар — 60 г

— 60 г Ванильный сахар — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

— 0,5 ч. л. Сода — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Уксус — 0,5 ч. л.

— 0,5 ч. л. Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить:

Разогреваем духовку до 180°C. Противень застилаем пергаментом.

Готовим тесто:

В глубокой миске соединяем творог, яйца, сахар и ванильный сахар.

Взбиваем миксером или разминаем блендером до однородности.

Добавляем соду, погашенную уксусом, перемешиваем.

Просеиваем 550 г муки с разрыхлителем, всыпаем в творожную массу и замешиваем тесто.

Формируем пончики:

Стол присыпаем оставшейся мукой, выкладываем тесто.

Скатаем его в валик, разделим на 24 части.

Из каждой части формируем шарик и выкладываем на противень (оставляем по 2 см между ними).

Выпекаем 25-30 минут, пока пончики не подрумянятся.

Остужаем на решетке, присыпаем сахарной пудрой.

Нежные, ароматные и полезные — такие пончики точно станут любимым лакомством всей семьи.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

