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Кислый кофе — это не всегда плохо: когда кислинка становится изюминкой напитка

1:49
Еда

Любители кофе наверняка сталкивались с тем, что напиток иногда приобретает неприятную кислинку. Если сорт изначально обладает фруктово-кислотными нотками, беспокоиться не о чем. Однако если кислый привкус появился неожиданно, стоит разобраться в причинах.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Когда кислинка — это норма

Некоторые сорта кофе из Гондураса, Руанды, Эфиопии и Кении славятся легкими кислыми оттенками во вкусе. Производители часто намеренно подчеркивают этот нюанс, чтобы удовлетворить вкусы гурманов. Но если в выбранном сорте кислинка не должна ощущаться, причина кроется в ошибках приготовления или хранения.

Ошибки, из-за которых кофе становится кислым

  1. Неправильное соотношение воды и кофе
    Если воды больше, чем требуется, кофейный порошок выделяет вкусовые вещества иначе, чем должен. Это приводит к нарушению баланса вкуса. Решение простое — строго соблюдать пропорции.

  2. Неподходящие условия хранения
    Кофе чувствителен к влажности и воздуху. Если продукт хранится неправильно, он может начать бродить или окисляться, что сказывается на его вкусе.

  3. Использование старых или некачественных зерен
    Даже лучший сорт кофе теряет свои свойства со временем. Старые, испорченные зерна при заваривании могут давать кислый привкус. Покупая кофе, обращайте внимание на дату обжарки и выбирайте свежий продукт.

Если кофе стал кислым, не спешите винить его качество — возможно, проблема в процессе приготовления или условиях хранения. Следуйте простым рекомендациям, и ваш напиток будет радовать насыщенным вкусом без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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