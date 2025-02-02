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Как превратить творог в шедевр: рецепт пончиков, которые не стыдно подать гостям

1:35
Еда

Эти творожные пончики — отличная альтернатива сырникам или запеканке. Они получаются мягкими, воздушными и готовятся в духовке, что делает их менее жирными, но не менее вкусными. Идеально для завтрака или к вечернему чаю.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики

Ингредиенты:

  • творог — 250 г
  • мука — 550 г
  • яйца — 4 шт.
  • сахар — 60 г
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • разрыхлитель — &frac12 ч. л.
  • сода — 1 ч. л.
  • уксус — &frac12 ч. л.
  • сахарная пудра — для посыпки

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. В миске смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
  3. Взбить смесь блендером или миксером до однородного состояния.
  4. Погасить соду уксусом, добавить в тесто.
  5. Смешать муку с разрыхлителем, ввести в творожную массу, замесить мягкое тесто.
  6. Разделить тесто на 22-24 части, сформировать пончики.
  7. Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень.
  8. Выпекать 20-25 минут до золотистого цвета.
  9. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать.

Советы:

  • Для большей воздушности теста можно использовать не только разрыхлитель, но и немного крахмала.
  • Чтобы получить румяную корочку, за 5 минут до готовности можно смазать пончики желтком.
  • Подавайте с медом, вареньем или сметаной.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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