Как превратить творог в шедевр: рецепт пончиков, которые не стыдно подать гостям

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти творожные пончики — отличная альтернатива сырникам или запеканке. Они получаются мягкими, воздушными и готовятся в духовке, что делает их менее жирными, но не менее вкусными. Идеально для завтрака или к вечернему чаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пончики

Ингредиенты:

творог — 250 г

мука — 550 г

яйца — 4 шт.

сахар — 60 г

ванильный сахар — 1 ч. л.

разрыхлитель — ½ ч. л.

сода — 1 ч. л.

уксус — ½ ч. л.

сахарная пудра — для посыпки

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 градусов. В миске смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Взбить смесь блендером или миксером до однородного состояния. Погасить соду уксусом, добавить в тесто. Смешать муку с разрыхлителем, ввести в творожную массу, замесить мягкое тесто. Разделить тесто на 22-24 части, сформировать пончики. Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень. Выпекать 20-25 минут до золотистого цвета. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать.

Советы:

Для большей воздушности теста можно использовать не только разрыхлитель, но и немного крахмала.

Чтобы получить румяную корочку, за 5 минут до готовности можно смазать пончики желтком.

Подавайте с медом, вареньем или сметаной.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

