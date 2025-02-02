Как превратить творог в шедевр: рецепт пончиков, которые не стыдно подать гостям

Эти творожные пончики — отличная альтернатива сырникам или запеканке. Они получаются мягкими, воздушными и готовятся в духовке, что делает их менее жирными, но не менее вкусными. Идеально для завтрака или к вечернему чаю.
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики
Ингредиенты:
творог — 250 г
мука — 550 г
яйца — 4 шт.
сахар — 60 г
ванильный сахар — 1 ч. л.
разрыхлитель — ½ ч. л.
сода — 1 ч. л.
уксус — ½ ч. л.
сахарная пудра — для посыпки
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 градусов.
В миске смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
Взбить смесь блендером или миксером до однородного состояния.
Погасить соду уксусом, добавить в тесто.
Смешать муку с разрыхлителем, ввести в творожную массу, замесить мягкое тесто.
Разделить тесто на 22-24 части, сформировать пончики.
Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень.
Выпекать 20-25 минут до золотистого цвета.
Остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать.
Советы:
Для большей воздушности теста можно использовать не только разрыхлитель, но и немного крахмала.
Чтобы получить румяную корочку, за 5 минут до готовности можно смазать пончики желтком.
Подавайте с медом, вареньем или сметаной.
Уточнения
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.