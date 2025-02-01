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Чеснок без шелухи за 20 секунд: секрет, который сэкономит ваше время на кухне

1:36
Еда

Чеснок придаёт блюдам насыщенный вкус и аромат, но его чистка часто занимает слишком много времени. Есть быстрый способ справиться с этой задачей — всего за 20 секунд, используя микроволновую печь.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Как это работает

Тепло помогает размягчить сухую кожуру, благодаря чему она легче отделяется от зубчиков. Главное — правильно провести процесс.

Что делать:

  1. Разделить головку чеснока на отдельные зубчики. В микроволновку их нужно отправлять только в таком виде.
  2. Поместить зубчики в микроволновую печь.
  3. Выставить максимальную мощность и прогреть чеснок в течение 20 секунд.
  4. Дать ему немного остыть, затем с лёгкостью снять шелуху.

Нюансы метода

Этот лайфхак действительно работает, но у него есть особенности:

  • После прогрева чеснок может изменить свою консистенцию. Он станет чуть мягче, что не критично для блюд, где требуется термическая обработка (жарка, тушение, запекание).
  • Микроволновка может начать пахнуть чесноком. Чтобы избежать этого, лучше сразу проветрить камеру прибора.
  • Для соусов и салатов лучше использовать свежий, необработанный чеснок, так как нагрев может слегка изменить его вкус.

Этот метод идеально подходит, если чеснок будет использоваться в горячих блюдах. Он экономит время и делает процесс готовки проще. Но для свежих блюд лучше всё же чистить чеснок традиционным способом.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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