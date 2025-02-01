Чеснок без шелухи за 20 секунд: секрет, который сэкономит ваше время на кухне

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок придаёт блюдам насыщенный вкус и аромат, но его чистка часто занимает слишком много времени. Есть быстрый способ справиться с этой задачей — всего за 20 секунд, используя микроволновую печь.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Как это работает

Тепло помогает размягчить сухую кожуру, благодаря чему она легче отделяется от зубчиков. Главное — правильно провести процесс.

Что делать:

Разделить головку чеснока на отдельные зубчики. В микроволновку их нужно отправлять только в таком виде. Поместить зубчики в микроволновую печь. Выставить максимальную мощность и прогреть чеснок в течение 20 секунд. Дать ему немного остыть, затем с лёгкостью снять шелуху.

Нюансы метода

Этот лайфхак действительно работает, но у него есть особенности:

После прогрева чеснок может изменить свою консистенцию. Он станет чуть мягче, что не критично для блюд, где требуется термическая обработка (жарка, тушение, запекание).

Микроволновка может начать пахнуть чесноком. Чтобы избежать этого, лучше сразу проветрить камеру прибора.

Для соусов и салатов лучше использовать свежий, необработанный чеснок, так как нагрев может слегка изменить его вкус.

Этот метод идеально подходит, если чеснок будет использоваться в горячих блюдах. Он экономит время и делает процесс готовки проще. Но для свежих блюд лучше всё же чистить чеснок традиционным способом.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.

