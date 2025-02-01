Чеснок без шелухи за 20 секунд: секрет, который сэкономит ваше время на кухне

Чеснок придаёт блюдам насыщенный вкус и аромат, но его чистка часто занимает слишком много времени. Есть быстрый способ справиться с этой задачей — всего за 20 секунд, используя микроволновую печь.
Тепло помогает размягчить сухую кожуру, благодаря чему она легче отделяется от зубчиков. Главное — правильно провести процесс.
Этот лайфхак действительно работает, но у него есть особенности:
Этот метод идеально подходит, если чеснок будет использоваться в горячих блюдах. Он экономит время и делает процесс готовки проще. Но для свежих блюд лучше всё же чистить чеснок традиционным способом.
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.
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