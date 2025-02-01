Топ-3 способа приготовления овощей, которые сделают их еще полезнее

Приготовить овощи — несложно, но важно сделать это так, чтобы они сохранили витамины и ценные микроэлементы. Многие считают, что в сыром виде они наиболее полезны, но исследования показывают, что некоторые способы обработки даже повышают их пищевую ценность.
Эти способы помогают сохранить максимум полезных веществ, так как не требуют большого количества воды или масла. Овощи остаются сочными, питательными и насыщенными вкусом.
Кратковременное опускание в кипяток (1-2 минуты) сохраняет текстуру, цвет и питательные вещества. Этот метод особенно хорош для зелени, брокколи и моркови.
При умеренном использовании масла эти методы могут не только улучшить вкус овощей, но и повысить усвоение жирорастворимых витаминов. Главное — не перегревать масло, чтобы избежать образования вредных веществ.
Этот способ приводит к потере части витаминов, так как полезные вещества уходят в воду. Чтобы сохранить их, стоит использовать отвар для приготовления супов и соусов.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника)
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