Топ-3 способа приготовления овощей, которые сделают их еще полезнее

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить овощи — несложно, но важно сделать это так, чтобы они сохранили витамины и ценные микроэлементы. Многие считают, что в сыром виде они наиболее полезны, но исследования показывают, что некоторые способы обработки даже повышают их пищевую ценность.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Оптимальные методы приготовления

На пару или в микроволновке

Эти способы помогают сохранить максимум полезных веществ, так как не требуют большого количества воды или масла. Овощи остаются сочными, питательными и насыщенными вкусом.

Бланширование

Кратковременное опускание в кипяток (1-2 минуты) сохраняет текстуру, цвет и питательные вещества. Этот метод особенно хорош для зелени, брокколи и моркови.

Жарка и запекание

При умеренном использовании масла эти методы могут не только улучшить вкус овощей, но и повысить усвоение жирорастворимых витаминов. Главное — не перегревать масло, чтобы избежать образования вредных веществ.

Варка

Этот способ приводит к потере части витаминов, так как полезные вещества уходят в воду. Чтобы сохранить их, стоит использовать отвар для приготовления супов и соусов.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника)

