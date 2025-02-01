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Новый взгляд на завтрак: творожные лепешки, которые разнообразят ваше утро

1:14
Еда

Блины и сырники — классика выходного дня, но иногда хочется чего-то нового. Эти творожные лепешки на кефире — отличный вариант для вкусного и сытного завтрака. Они готовятся быстро, получаются воздушными и отлично сочетаются с разными соусами.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Ингредиенты:

  • кефир — 500 мл
  • творог (5%) — 250 г
  • мука — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • свежая зелень — по вкусу

Как готовить:

  1. В глубокой миске смешать кефир и яйца, добавить соль по вкусу.

  2. Размять творог вилкой и добавить в кефирную смесь.

  3. Просеять муку, добавить соду, тщательно перемешать. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.

  4. Мелко нарезать зелень, добавить в тесто. Дать смеси немного постоять.

  5. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла и выпекать лепешки, как блины, до румяной корочки с обеих сторон.

Подача:

Готовые лепешки можно подать со сметаной, свежими овощами или любимыми соусами. Они вкусны как в горячем, так и в остывшем виде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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