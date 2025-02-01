Новый взгляд на завтрак: творожные лепешки, которые разнообразят ваше утро

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины и сырники — классика выходного дня, но иногда хочется чего-то нового. Эти творожные лепешки на кефире — отличный вариант для вкусного и сытного завтрака. Они готовятся быстро, получаются воздушными и отлично сочетаются с разными соусами.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Ингредиенты:

кефир — 500 мл

творог (5%) — 250 г

мука — 200 г

яйца — 2 шт.

сода — 1 ч. л.

соль — по вкусу

свежая зелень — по вкусу

Как готовить:

В глубокой миске смешать кефир и яйца, добавить соль по вкусу. Размять творог вилкой и добавить в кефирную смесь. Просеять муку, добавить соду, тщательно перемешать. Консистенция теста должна напоминать густую сметану. Мелко нарезать зелень, добавить в тесто. Дать смеси немного постоять. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла и выпекать лепешки, как блины, до румяной корочки с обеих сторон.

Подача:

Готовые лепешки можно подать со сметаной, свежими овощами или любимыми соусами. Они вкусны как в горячем, так и в остывшем виде.