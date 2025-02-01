Новый взгляд на завтрак: творожные лепешки, которые разнообразят ваше утро

Блины и сырники — классика выходного дня, но иногда хочется чего-то нового. Эти творожные лепешки на кефире — отличный вариант для вкусного и сытного завтрака. Они готовятся быстро, получаются воздушными и отлично сочетаются с разными соусами.
В глубокой миске смешать кефир и яйца, добавить соль по вкусу.
Размять творог вилкой и добавить в кефирную смесь.
Просеять муку, добавить соду, тщательно перемешать. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.
Мелко нарезать зелень, добавить в тесто. Дать смеси немного постоять.
Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла и выпекать лепешки, как блины, до румяной корочки с обеих сторон.
Готовые лепешки можно подать со сметаной, свежими овощами или любимыми соусами. Они вкусны как в горячем, так и в остывшем виде.
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