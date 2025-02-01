Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты

Это блюдо удивит насыщенным вкусом и простотой приготовления. Всего несколько минут — и у вас на столе ароматные шампиньоны в нежном сметанно-соевом соусе, которые можно подать как гарнир или самостоятельное угощение.
Промыть и просушить грибы. Мелкие оставить целыми, крупные разрезать пополам. Лук нарезать полукольцами, чеснок и укроп измельчить.
В разогретую сковороду с маслом выложить грибы одним слоем. Обжаривать без крышки, пока не выделится сок и не появится золотистый оттенок.
Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 5 минут. Затем добавить лук, перемешать и готовить еще 5-7 минут, пока он не станет мягким.
Влить немного воды, добавить сметану и тщательно размешать. Затем влить соевый соус, добавить чеснок, снова перемешать и довести до кипения.
Посолить и поперчить по вкусу, добавить укроп. Перемешать, выключить огонь и оставить под крышкой на 10 минут, чтобы блюдо пропиталось ароматами.
Шампиньоны можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к картофелю, рису или пасте.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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