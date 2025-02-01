Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо удивит насыщенным вкусом и простотой приготовления. Всего несколько минут — и у вас на столе ароматные шампиньоны в нежном сметанно-соевом соусе, которые можно подать как гарнир или самостоятельное угощение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шампиньоны

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 1-2 зубчика

сметана — 50 г

соевый соус — 1-2 ст. ложки

растительное масло — 1 ст. ложка

соль, черный молотый перец — по вкусу

укроп — несколько веточек

Приготовление:

Промыть и просушить грибы. Мелкие оставить целыми, крупные разрезать пополам. Лук нарезать полукольцами, чеснок и укроп измельчить. В разогретую сковороду с маслом выложить грибы одним слоем. Обжаривать без крышки, пока не выделится сок и не появится золотистый оттенок. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 5 минут. Затем добавить лук, перемешать и готовить еще 5-7 минут, пока он не станет мягким. Влить немного воды, добавить сметану и тщательно размешать. Затем влить соевый соус, добавить чеснок, снова перемешать и довести до кипения. Посолить и поперчить по вкусу, добавить укроп. Перемешать, выключить огонь и оставить под крышкой на 10 минут, чтобы блюдо пропиталось ароматами.

Подача:

Шампиньоны можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к картофелю, рису или пасте.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

