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Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты

1:38
Еда

Это блюдо удивит насыщенным вкусом и простотой приготовления. Всего несколько минут — и у вас на столе ароматные шампиньоны в нежном сметанно-соевом соусе, которые можно подать как гарнир или самостоятельное угощение.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • сметана — 50 г
  • соевый соус — 1-2 ст. ложки
  • растительное масло — 1 ст. ложка
  • соль, черный молотый перец — по вкусу
  • укроп — несколько веточек

Приготовление:

  1. Промыть и просушить грибы. Мелкие оставить целыми, крупные разрезать пополам. Лук нарезать полукольцами, чеснок и укроп измельчить.

  2. В разогретую сковороду с маслом выложить грибы одним слоем. Обжаривать без крышки, пока не выделится сок и не появится золотистый оттенок.

  3. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 5 минут. Затем добавить лук, перемешать и готовить еще 5-7 минут, пока он не станет мягким.

  4. Влить немного воды, добавить сметану и тщательно размешать. Затем влить соевый соус, добавить чеснок, снова перемешать и довести до кипения.

  5. Посолить и поперчить по вкусу, добавить укроп. Перемешать, выключить огонь и оставить под крышкой на 10 минут, чтобы блюдо пропиталось ароматами.

Подача:

Шампиньоны можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к картофелю, рису или пасте.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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