Румяные, хрустящие, с тягучим сыром: лепёшки по этому рецепту захочется готовить каждый день

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти лепёшки готовятся из доступных ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Они получаются очень вкусными и хрустящими, а благодаря сыру имеют насыщенный аромат. А ещё это отличный способ использовать остатки йогурта и сыра, которые могут залежаться в холодильнике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырные лепёшки

Ингредиенты

2 яйца;

200 г сыра;

250 г йогурта;

1 ч.л. пищевой соды;

1 ч.л. соли;

Мука — около 3 стаканов, до получения густого теста.

Приготовление

Взбейте яйца до образования пены. Добавьте йогурт и раскрошенный сыр, хорошо перемешайте. Постепенно вводите просеянную муку с содой и солью, замешивая тесто. Оставьте тесто в теплом месте на 15–20 минут для подъема. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–1 см. С помощью стакана вырежьте из теста кружочки. Обжарьте кружочки в разогретом масле до золотистого цвета.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб народов Средней Азии, в основном узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов, казахов, и народов Афганистана.

