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Румяные, хрустящие, с тягучим сыром: лепёшки по этому рецепту захочется готовить каждый день

1:07
Еда

Эти лепёшки готовятся из доступных ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Они получаются очень вкусными и хрустящими, а благодаря сыру имеют насыщенный аромат. А ещё это отличный способ использовать остатки йогурта и сыра, которые могут залежаться в холодильнике.

Сырные лепёшки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырные лепёшки

Ингредиенты

  • 2 яйца;
  • 200 г сыра;
  • 250 г йогурта;
  • 1 ч.л. пищевой соды;
  • 1 ч.л. соли;
  • Мука — около 3 стаканов, до получения густого теста.

Приготовление

  1. Взбейте яйца до образования пены.
  2. Добавьте йогурт и раскрошенный сыр, хорошо перемешайте.
  3. Постепенно вводите просеянную муку с содой и солью, замешивая тесто.
  4. Оставьте тесто в теплом месте на 15–20 минут для подъема.
  5. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–1 см.
  6. С помощью стакана вырежьте из теста кружочки.
  7. Обжарьте кружочки в разогретом масле до золотистого цвета.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб народов Средней Азии, в основном узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов, казахов, и народов Афганистана.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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