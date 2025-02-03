Румяные, хрустящие, с тягучим сыром: лепёшки по этому рецепту захочется готовить каждый день

Эти лепёшки готовятся из доступных ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Они получаются очень вкусными и хрустящими, а благодаря сыру имеют насыщенный аромат. А ещё это отличный способ использовать остатки йогурта и сыра, которые могут залежаться в холодильнике.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб народов Средней Азии, в основном узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов, казахов, и народов Афганистана.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.