Ароматный пирог с яблоками: лучший рецепт для уютного вечера

Аромат яблочного пирога способен мгновенно собрать всю семью за уютным чаепитием. Не ограничивайтесь традиционной "Шарлоткой" — попробуйте рецепт пирога с растопленным сливочным маслом. Этот пирог готовится просто и не требует длительного взбивания.
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Яблочный пирог
Ингредиенты:
Яйца — 3 шт.
Сахар — 75 г.
Ванильный сахар — 8 г.
Мука — 150 г.
Разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г).
Растопленное сливочное масло — 100 г.
Для начинки:
Яблоки — 3 шт.
Сахар для посыпки — 3 ст. л.
Корица — 0,5 ч. л.
Приготовление
Разбейте яйца в миску и взбейте миксером в течение 30 секунд. Добавьте сахар и ванильный сахар, продолжайте взбивать еще полминуты.
Просейте муку с разрыхлителем в яичную смесь и перемешайте миксером до однородности.
Влейте растопленное сливочное масло и снова взбейте.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками толщиной около 7-8 мм.
Дно формы для выпечки застелите пергаментом и выложите яблоки. Посыпьте их сахаром и перемешайте.
Добавьте корицу и вылейте тесто на начинку. Разровняйте тесто и встряхните форму, чтобы оно равномерно распределилось.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Готовый пирог переложите на противень, застеленный пергаментом, и верните в духовку еще на 3 минуты для подрумянивания дна.
Результат превзойдет все ожидания: золотистая корочка пирога будет невероятно аппетитной, а вкус — божественным.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.