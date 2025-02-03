Ароматный пирог с яблоками: лучший рецепт для уютного вечера

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Аромат яблочного пирога способен мгновенно собрать всю семью за уютным чаепитием. Не ограничивайтесь традиционной "Шарлоткой" — попробуйте рецепт пирога с растопленным сливочным маслом. Этот пирог готовится просто и не требует длительного взбивания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 75 г.

Ванильный сахар — 8 г.

Мука — 150 г.

Разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г).

Растопленное сливочное масло — 100 г.

Для начинки:

Яблоки — 3 шт.

Сахар для посыпки — 3 ст. л.

Корица — 0,5 ч. л.

Приготовление

Разбейте яйца в миску и взбейте миксером в течение 30 секунд. Добавьте сахар и ванильный сахар, продолжайте взбивать еще полминуты. Просейте муку с разрыхлителем в яичную смесь и перемешайте миксером до однородности. Влейте растопленное сливочное масло и снова взбейте. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками толщиной около 7-8 мм. Дно формы для выпечки застелите пергаментом и выложите яблоки. Посыпьте их сахаром и перемешайте. Добавьте корицу и вылейте тесто на начинку. Разровняйте тесто и встряхните форму, чтобы оно равномерно распределилось. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Готовый пирог переложите на противень, застеленный пергаментом, и верните в духовку еще на 3 минуты для подрумянивания дна.

Результат превзойдет все ожидания: золотистая корочка пирога будет невероятно аппетитной, а вкус — божественным.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

