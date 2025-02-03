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Ароматный пирог с яблоками: лучший рецепт для уютного вечера

1:52
Еда

Аромат яблочного пирога способен мгновенно собрать всю семью за уютным чаепитием. Не ограничивайтесь традиционной "Шарлоткой" — попробуйте рецепт пирога с растопленным сливочным маслом. Этот пирог готовится просто и не требует длительного взбивания.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 75 г.
  • Ванильный сахар — 8 г.
  • Мука — 150 г.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г).
  • Растопленное сливочное масло — 100 г.

Для начинки:

  • Яблоки — 3 шт.
  • Сахар для посыпки — 3 ст. л.
  • Корица — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Разбейте яйца в миску и взбейте миксером в течение 30 секунд. Добавьте сахар и ванильный сахар, продолжайте взбивать еще полминуты.
  2. Просейте муку с разрыхлителем в яичную смесь и перемешайте миксером до однородности.
  3. Влейте растопленное сливочное масло и снова взбейте.
  4. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками толщиной около 7-8 мм.
  5. Дно формы для выпечки застелите пергаментом и выложите яблоки. Посыпьте их сахаром и перемешайте.
  6. Добавьте корицу и вылейте тесто на начинку. Разровняйте тесто и встряхните форму, чтобы оно равномерно распределилось.
  7. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Готовый пирог переложите на противень, застеленный пергаментом, и верните в духовку еще на 3 минуты для подрумянивания дна.

Результат превзойдет все ожидания: золотистая корочка пирога будет невероятно аппетитной, а вкус — божественным.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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