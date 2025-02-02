Готовим котлеты без жарки: вкусно, сочно и без вреда для фигуры

Иногда хочется разнообразить свой рацион и включить в него больше легких и полезных блюд. В такие моменты стоит приготовить что-то простое, но вкусное и питательное. Например, котлеты на пару — отличный выбор!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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