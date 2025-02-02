Готовим котлеты без жарки: вкусно, сочно и без вреда для фигуры

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется разнообразить свой рацион и включить в него больше легких и полезных блюд. В такие моменты стоит приготовить что-то простое, но вкусное и питательное. Например, котлеты на пару — отличный выбор!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты

телятина — 800 г

яйцо — 1 шт.

растительное масло — 2 ст. л.

белый хлеб — 80 г

репчатый лук — 1 шт.

соль — щепотка.

Приготовление

Пропустите через мясорубку телятину, лук и хлеб (замачивать не нужно). Хорошо перемешайте получившийся фарш. Добавьте в фарш яйцо, соль и растительное масло. Еще раз тщательно вымешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Сформируйте из фарша котлеты и выложите их в пароварку. Готовьте 15 минут. Если у вас нет пароварки, можно приготовить котлеты на пару в кастрюле. Для удобства и экономии времени можно использовать мультиварку. Она отлично справится с приготовлением котлет на пару.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

