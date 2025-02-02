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Готовим котлеты без жарки: вкусно, сочно и без вреда для фигуры

1:10
Еда

Иногда хочется разнообразить свой рацион и включить в него больше легких и полезных блюд. В такие моменты стоит приготовить что-то простое, но вкусное и питательное. Например, котлеты на пару — отличный выбор!

Котлеты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты

  • телятина — 800 г
  • яйцо — 1 шт.
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • белый хлеб — 80 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • соль — щепотка.

Приготовление

  1. Пропустите через мясорубку телятину, лук и хлеб (замачивать не нужно). Хорошо перемешайте получившийся фарш.
  2. Добавьте в фарш яйцо, соль и растительное масло. Еще раз тщательно вымешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  3. Сформируйте из фарша котлеты и выложите их в пароварку. Готовьте 15 минут. Если у вас нет пароварки, можно приготовить котлеты на пару в кастрюле.
  4. Для удобства и экономии времени можно использовать мультиварку. Она отлично справится с приготовлением котлет на пару.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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