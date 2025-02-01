Пышные аппетитные оладьи без дрожжей: простой и быстрый рецепт

Оладьи должны быть легкими и воздушными, но как этого добиться без дрожжей? Опытные кулинары знают ответ — это совсем несложно.
Предлагаем вам рецепт пушистых оладьев на основе "кисломолочки". Это замечательное блюдо для завтрака готовится всего за 20 минут и не требует особых кулинарных навыков.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Смешайте яйца, соль и сахар. Взбейте полученную массу и добавьте к ней любой кисломолочный продукт, например, кефир или йогурт, а также можно поэкспериментировать с ряженкой. Затем перемешайте все венчиком и просейте туда муку с разрыхлителем. Снова быстро перемешайте, чтобы тесто не стало слишком жидким, ведь длительное замешивание может снизить его воздушность.
С помощью ложки выложите тесто на предварительно разогретую сковороду с растительным маслом. Сформируйте желаемую форму оладий и обжаривайте их до появления золотистой корочки с обеих сторон, сообщает NEWS.ru.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
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