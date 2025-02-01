Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп выселяет New York Times и другие СМИ из Пентагона
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет
Почему Тайвань заблокировал DeepSeek
Как дышать во время тренировок: ошибки, которые мешают прогрессу
Не добавляйте это в салаты! Ваша поджелудочная железа не выдержит
5 креативных способов разместить телевизор в доме без ущерба для стиля
Анастасия Волочкова сообщила, какой подарок она ни за что не подарит дочери на свадьбу
Тестируем народные методы: как смыть краску с волос за один день
Почему стоит есть овсянку каждый день

Пышные аппетитные оладьи без дрожжей: простой и быстрый рецепт

1:23
Еда

Оладьи должны быть легкими и воздушными, но как этого добиться без дрожжей? Опытные кулинары знают ответ — это совсем несложно.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Предлагаем вам рецепт пушистых оладьев на основе "кисломолочки". Это замечательное блюдо для завтрака готовится всего за 20 минут и не требует особых кулинарных навыков.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 250 мл кефира или йогурта
  • 200 г муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • ⅓ ч. л. соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара по желанию
  • немного растительного масла

Способ приготовления: 

Смешайте яйца, соль и сахар. Взбейте полученную массу и добавьте к ней любой кисломолочный продукт, например, кефир или йогурт, а также можно поэкспериментировать с ряженкой. Затем перемешайте все венчиком и просейте туда муку с разрыхлителем. Снова быстро перемешайте, чтобы тесто не стало слишком жидким, ведь длительное замешивание может снизить его воздушность.

С помощью ложки выложите тесто на предварительно разогретую сковороду с растительным маслом. Сформируйте желаемую форму оладий и обжаривайте их до появления золотистой корочки с обеих сторон, сообщает NEWS.ru. 

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Тестируем народные методы: как смыть краску с волос за один день
Пышные аппетитные оладьи без дрожжей: простой и быстрый рецепт
Почему стоит есть овсянку каждый день
Мутации коронавируса указали на странную закономерность: что это говорит о нашем мире
Психология победы: как подготовиться к соревнованиям без стресса
От милых до опасных: кенгуру напал на мужчину в Австралии
Илон Маск обещает 100 миллионов роботов Tesla Optimus
4 стиля, где кирпичная стена будет идеально смотреться
Минтруд РФ разработал законопроект о финансовой поддержке для женщин со званием Мать-героиня
Семена из покупных томатов: неожиданные результаты на вашем участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.