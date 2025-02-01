Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Польза злаков известна каждому. Они насыщены витаминами, минералами и клетчаткой. Каши рекомендовано употреблять на завтрак, однако иногда не хватает времени или желания готовить их. Но варить вовсе не обязательно. Замочив крупу на ночь, вы сможете утром немного дольше отдохнуть в постели, а кашу приготовить, залив кипятком. Какие же злаки стоит выбрать?

Фото: pixabay. com by congerdesign-509903, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банки для хранения круп

Геркулес — отличный вариант. Он готовится быстро и сразу становится мягким. Рекомендуется использовать хлопья, требующие длительной варки, так как они более полезны. Однако для людей с чувствительным желудком подойдут и каши быстрого приготовления.

Гречка — это недорогой и полезный продукт, который удобно готовить методом запаривания. Вы можете использовать как обжаренную, так и зеленую гречку. Пшено, кускус и пшеничную крупу следует хорошенько промыть и запарить, укутывая в теплое одеяло.

Рис и перловка имеют более плотную текстуру, поэтому их стоит запаривать в термосе или духовке. Обязательно выбирайте качественные ингредиенты, чтобы избежать проблем с пищеварением, и тщательно мойте крупу перед использованием.

Уточнения

Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.



