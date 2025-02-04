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Этот рецепт – настоящая витаминная бомба! Попробуйте пасту Амосова

1:00
Еда

Этот десерт — не просто вкусное лакомство, а настоящая витаминная бомба. Паста Амосова получила свое название в честь советского кардиохирурга Николая Амосова, который заметил, что пациенты восстанавливаются быстрее, если едят сухофрукты с орехами. Сегодня доктор Сергей Агапкин предлагает обновленную версию этого суперфуда.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Почему паста Амосова полезна

  1. Содержит много антиоксидантов, калия, витамина C и клетчатки.
  2. Поддерживает работу сердца и улучшает пищеварение.
  3. Натуральный перекус, который заряжает энергией без вреда для здоровья.

Как приготовить пасту Амосова

Измельчите в блендере:

  • Финики
  • Чернослив
  • Сушеные яблоки

Готово! Получается питательный и полезный десерт, который можно есть каждый день. Этот рецепт — идеальный способ укрепить организм и добавить в рацион витамины без сахара и консервантов.

Уточнения

Иммуните́т  человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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