Этот рецепт – настоящая витаминная бомба! Попробуйте пасту Амосова

Этот десерт — не просто вкусное лакомство, а настоящая витаминная бомба. Паста Амосова получила свое название в честь советского кардиохирурга Николая Амосова, который заметил, что пациенты восстанавливаются быстрее, если едят сухофрукты с орехами. Сегодня доктор Сергей Агапкин предлагает обновленную версию этого суперфуда.
Готово! Получается питательный и полезный десерт, который можно есть каждый день. Этот рецепт — идеальный способ укрепить организм и добавить в рацион витамины без сахара и консервантов.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.