Этот рецепт – настоящая витаминная бомба! Попробуйте пасту Амосова

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт — не просто вкусное лакомство, а настоящая витаминная бомба. Паста Амосова получила свое название в честь советского кардиохирурга Николая Амосова, который заметил, что пациенты восстанавливаются быстрее, если едят сухофрукты с орехами. Сегодня доктор Сергей Агапкин предлагает обновленную версию этого суперфуда.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сухофрукты

Почему паста Амосова полезна

Содержит много антиоксидантов, калия, витамина C и клетчатки. Поддерживает работу сердца и улучшает пищеварение. Натуральный перекус, который заряжает энергией без вреда для здоровья.

Как приготовить пасту Амосова

Измельчите в блендере:

Финики

Чернослив

Сушеные яблоки

Готово! Получается питательный и полезный десерт, который можно есть каждый день. Этот рецепт — идеальный способ укрепить организм и добавить в рацион витамины без сахара и консервантов.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



