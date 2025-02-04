Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 обязательных вещей в квартире, без которых арендаторы не останутся
Весенний гардероб требует лёгкости: вот какие колготки и чулки выглядят дорого
Готовим эти хычины снова и снова – просто невозможно остановиться
Авторазборка может сыграть с вами злую шутку — эти запчасти нельзя покупать б/у
Трамп настаивает, Дания сопротивляется: что будет с Гренландией?
Когда человек перестаёт быть заразным при гриппе
В России участились случаи мошенничества с квитанциями за ЖКХ
Геленджик летом 2025: вот какие отели туристы выбирают чаще всего — цены уже пошли вверх
Стилист объяснила, почему образы в одежде Анны Седоковой устарели

Хотите набрать вес, но не получается? Возможно, вы делаете это неправильно

1:41
Еда

Пока одни мечтают похудеть, другие, наоборот, пытаются набрать вес, но сделать это правильно — не так просто. Диетолог Эмили Браатен поделилась шестью правилами здорового набора массы, которые помогут изменить фигуру без перегрузки организма.

Умные весы
Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com
Умные весы

Как правильно набирать вес

1. Добавьте в рацион сложные углеводы

Крахмалистые овощи, зерновые, орехи и сладкие фрукты дадут энергию без вреда для обмена веществ.

2. Не избегайте жиров

Ненасыщенные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи) важны для здоровья, а немного сливочного масла не повредит, если употреблять его в меру.

3. Откажитесь от обезжиренных продуктов

Полноценная молочная продукция поддерживает гормональный баланс и насыщает организм полезными веществами.

4. Доверьтесь разнообразию

Добавляйте в привычные блюда орехи, сухофрукты, жареные овощи, интересные соусы. Это сделает питание не только полезным, но и вкусным.

5. Выбирайте питательные продукты

Вместо пустых калорий из фастфуда отдавайте предпочтение смузи, сухофруктам, орехам и запеченным овощам.

6. Ешьте чаще

Приемов пищи должно быть не менее трех в день + перекусы. Важно не дожидаться сильного голода, а питаться заранее.

Набор веса может быть таким же сложным процессом, как и похудение. Главное — делать это правильно, насыщая организм энергией и полезными нутриентами.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Еда и рецепты
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт Аудио 
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Авто
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Последние материалы
Готовим эти хычины снова и снова – просто невозможно остановиться
Авторазборка может сыграть с вами злую шутку — эти запчасти нельзя покупать б/у
Трамп настаивает, Дания сопротивляется: что будет с Гренландией?
Когда человек перестаёт быть заразным при гриппе
В России участились случаи мошенничества с квитанциями за ЖКХ
Геленджик летом 2025: вот какие отели туристы выбирают чаще всего — цены уже пошли вверх
Стилист объяснила, почему образы в одежде Анны Седоковой устарели
Вулканический коктейль: планета с вечным днём и вечной ночью
Европейский союз поможет Молдавии справиться с кризисом
Хотите набрать вес, но не получается? Возможно, вы делаете это неправильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.