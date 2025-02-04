Хотите набрать вес, но не получается? Возможно, вы делаете это неправильно

Пока одни мечтают похудеть, другие, наоборот, пытаются набрать вес, но сделать это правильно — не так просто. Диетолог Эмили Браатен поделилась шестью правилами здорового набора массы, которые помогут изменить фигуру без перегрузки организма.
Крахмалистые овощи, зерновые, орехи и сладкие фрукты дадут энергию без вреда для обмена веществ.
Ненасыщенные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи) важны для здоровья, а немного сливочного масла не повредит, если употреблять его в меру.
Полноценная молочная продукция поддерживает гормональный баланс и насыщает организм полезными веществами.
Добавляйте в привычные блюда орехи, сухофрукты, жареные овощи, интересные соусы. Это сделает питание не только полезным, но и вкусным.
Вместо пустых калорий из фастфуда отдавайте предпочтение смузи, сухофруктам, орехам и запеченным овощам.
Приемов пищи должно быть не менее трех в день + перекусы. Важно не дожидаться сильного голода, а питаться заранее.
Набор веса может быть таким же сложным процессом, как и похудение. Главное — делать это правильно, насыщая организм энергией и полезными нутриентами.
Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.
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