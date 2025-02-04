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Простая, но очень вкусная! Запеканка со стручковой фасолью и грибами

1:44
Еда

Стручковая фасоль — это не только гарнир. Из нее можно приготовить настоящую праздничную запеканку, которая удивит даже самых привередливых гостей. В Америке такое блюдо считается национальным, а теперь его можно приготовить и дома.

фасоль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
фасоль

Что понадобится?

  • 250 г куриной грудки или бедер без кожи
  • 200-250 г шампиньонов
  • 400 г зеленой стручковой фасоли
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 2 ч. л. сухого вина
  • 150-200 мл жирных сливок
  • 6 ст. л. тертого твердого сыра
  • Специи по вкусу

Как приготовить

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. В форме для запекания смешайте курицу, нарезанную кубиком, стручковую фасоль, 1 ст. л. масла, соль и перец. Запекайте до готовности курицы.
  3. На оставшемся масле обжарьте лук и грибы. Добавьте специи, чеснок, вино, затем влейте сливки и тушите до легкого загустения.
  4. В конце вмешайте половину тертого сыра в соус.
  5. Полейте соусом курицу с фасолью, перемешайте и разровняйте.
  6. Присыпьте пармезаном и добавьте жареный лук по желанию. Запекайте 4-5 минут, пока сыр не расплавится.

Этот рецепт доказывает, что стручковая фасоль – это не скучно! Запеканка получается сочной, ароматной и очень сытной.

Уточнения

Стручко́вая фасо́ль — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной, незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной, стручковой фасоли и гиацинтовой фасоли используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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