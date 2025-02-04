Простая, но очень вкусная! Запеканка со стручковой фасолью и грибами

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Стручковая фасоль — это не только гарнир. Из нее можно приготовить настоящую праздничную запеканку, которая удивит даже самых привередливых гостей. В Америке такое блюдо считается национальным, а теперь его можно приготовить и дома.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фасоль

Что понадобится?

250 г куриной грудки или бедер без кожи

200-250 г шампиньонов

400 г зеленой стручковой фасоли

1 луковица

3 зубчика чеснока

3 ст. л. оливкового масла

0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного молотого перца

2 ч. л. сухого вина

150-200 мл жирных сливок

6 ст. л. тертого твердого сыра

Специи по вкусу

Как приготовить

Разогрейте духовку до 200°C. В форме для запекания смешайте курицу, нарезанную кубиком, стручковую фасоль, 1 ст. л. масла, соль и перец. Запекайте до готовности курицы. На оставшемся масле обжарьте лук и грибы. Добавьте специи, чеснок, вино, затем влейте сливки и тушите до легкого загустения. В конце вмешайте половину тертого сыра в соус. Полейте соусом курицу с фасолью, перемешайте и разровняйте. Присыпьте пармезаном и добавьте жареный лук по желанию. Запекайте 4-5 минут, пока сыр не расплавится.

Этот рецепт доказывает, что стручковая фасоль – это не скучно! Запеканка получается сочной, ароматной и очень сытной.

Уточнения

Стручко́вая фасо́ль — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной, незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной, стручковой фасоли и гиацинтовой фасоли используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.

