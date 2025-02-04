Простая, но очень вкусная! Запеканка со стручковой фасолью и грибами

Стручковая фасоль — это не только гарнир. Из нее можно приготовить настоящую праздничную запеканку, которая удивит даже самых привередливых гостей. В Америке такое блюдо считается национальным, а теперь его можно приготовить и дома.
Этот рецепт доказывает, что стручковая фасоль – это не скучно! Запеканка получается сочной, ароматной и очень сытной.
Стручко́вая фасо́ль — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной, незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной, стручковой фасоли и гиацинтовой фасоли используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.
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