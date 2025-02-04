Теперь заворачиваю сосиски в тесте только так! Три необычных способа

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Сосиски в тесте — классика выпечки, которую можно приготовить разными способами. Если обычный вариант уже надоел, попробуйте три популярных способа оформления, которые сделают блюдо не только вкусным, но и красивым.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain сосиска в тесте

1. Классический способ

Это тот вариант, который чаще всего встречается в магазинах и кулинариях. Полоску дрожжевого теста шириной 1,5-2 см раскатывают в длину и оборачивают сосиску, слегка накладывая витки друг на друга.

2. "Косичка"

Более оригинальный вариант с эффектной подачей.

Тесто раскатывают в прямоугольник. В центр кладут сосиску, а по бокам делают косые надрезы шириной 1 см. Затем переплетают полоски теста, создавая "косичку".

3. "Торнадо-дог"

Этот вариант потребует ловкости рук, но результат того стоит.

Половину сосиски накалывают на шпажку и прорезают по спирали ножом.

Аккуратно раскрывают надрезы, чтобы получилась спираль.

Заворачивают тонкую полоску теста (до 1 см шириной), помещая его в разрезы.

Все три варианта можно выпекать в духовке или обжаривать — в любом случае получится вкусная и необычная выпечка.

Уточнения

Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.

