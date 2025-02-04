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Теперь заворачиваю сосиски в тесте только так! Три необычных способа

1:22
Еда

Сосиски в тесте — классика выпечки, которую можно приготовить разными способами. Если обычный вариант уже надоел, попробуйте три популярных способа оформления, которые сделают блюдо не только вкусным, но и красивым.

сосиска в тесте
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
сосиска в тесте

1. Классический способ

Это тот вариант, который чаще всего встречается в магазинах и кулинариях. Полоску дрожжевого теста шириной 1,5-2 см раскатывают в длину и оборачивают сосиску, слегка накладывая витки друг на друга.

2. "Косичка"

Более оригинальный вариант с эффектной подачей.

  1. Тесто раскатывают в прямоугольник.
  2. В центр кладут сосиску, а по бокам делают косые надрезы шириной 1 см.
  3. Затем переплетают полоски теста, создавая "косичку".

3. "Торнадо-дог"

Этот вариант потребует ловкости рук, но результат того стоит.

  • Половину сосиски накалывают на шпажку и прорезают по спирали ножом.
  • Аккуратно раскрывают надрезы, чтобы получилась спираль.
  • Заворачивают тонкую полоску теста (до 1 см шириной), помещая его в разрезы.

Все три варианта можно выпекать в духовке или обжаривать — в любом случае получится вкусная и необычная выпечка.

Уточнения

Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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