Хватит бороться с ночным аппетитом! Разбираем, как его контролировать

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы уже легли спать, но внезапно проснулся аппетит? Ночные перекусы — проблема, с которой сталкиваются многие. Диетолог Алена Капустина объяснила, почему хочется есть ночью и как с этим справиться.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

Почему организм требует еду ночью

Гормональные сбои — уровень гормонов, регулирующих обмен веществ, снижается к вечеру, что может вызвать повышенный аппетит. Нарушение биоритмов — если режим сна сбился, организм может воспринимать ночь как "дополнительный день" и требовать энергию. Недосып — недостаток сна влияет на гормоны голода, из-за чего ночью хочется жирной и сладкой пищи. Пропуск приемов пищи — если в течение дня не было полноценного завтрака или обеда, тело "вспомнит" об этом в самый неподходящий момент. Стресс и низкая активность — малоподвижный образ жизни и тревожность усиливают тягу к ночным перекусам.

Как избавиться от ночного голода

Питайтесь регулярно — не менее 3 раз в день.

Добавьте физическую активность — движение снижает стресс и регулирует аппетит.

Следите за сном — 7-8 часов ночного отдыха помогают контролировать гормоны голода.

Исключите гормональные проблемы — при частых ночных перекусах стоит обратиться к врачу.

Научитесь управлять стрессом — тревожность часто становится причиной вечернего переедания.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

