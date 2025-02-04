Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая, но очень вкусная! Запеканка со стручковой фасолью и грибами
Анализ политолога Ростислава Ищенко, как Россия может изнурить США
Сжигать жир и наращивать мышцы одновременно — реально: главное, как вы тренируетесь
Машина в идеальном состоянии, но не продаётся? Одна деталь может отпугивать всех покупателей
Медвежий рынок впереди: эксперт прогнозирует падение курса биткоина до $75 тысяч
Белый дом передумал: поставки вооружений Украине возобновлены
В армию с сифилисом: что может изменится для призывников?
Бесплатная медицина: в каких случаях помощь не гарантирована?
США хотят получить редкоземельные металлы с Украины, но Киев утратил большую долю

Хватит бороться с ночным аппетитом! Разбираем, как его контролировать

1:28
Еда

Вы уже легли спать, но внезапно проснулся аппетит? Ночные перекусы — проблема, с которой сталкиваются многие. Диетолог Алена Капустина объяснила, почему хочется есть ночью и как с этим справиться.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Почему организм требует еду ночью

  1. Гормональные сбои — уровень гормонов, регулирующих обмен веществ, снижается к вечеру, что может вызвать повышенный аппетит.
  2. Нарушение биоритмов — если режим сна сбился, организм может воспринимать ночь как "дополнительный день" и требовать энергию.
  3. Недосып — недостаток сна влияет на гормоны голода, из-за чего ночью хочется жирной и сладкой пищи.
  4. Пропуск приемов пищи — если в течение дня не было полноценного завтрака или обеда, тело "вспомнит" об этом в самый неподходящий момент.
  5. Стресс и низкая активность — малоподвижный образ жизни и тревожность усиливают тягу к ночным перекусам.

Как избавиться от ночного голода

  • Питайтесь регулярно — не менее 3 раз в день.
  • Добавьте физическую активность — движение снижает стресс и регулирует аппетит.
  • Следите за сном — 7-8 часов ночного отдыха помогают контролировать гормоны голода.
  • Исключите гормональные проблемы — при частых ночных перекусах стоит обратиться к врачу.
  • Научитесь управлять стрессом — тревожность часто становится причиной вечернего переедания.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Недвижимость
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки Аудио 
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Садоводство, цветоводство
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие Аудио 
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Еда и рецепты
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Трамп и Шольц клюнули на приманку Зеленского, которая является блефом Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Последние материалы
Белый дом передумал: поставки вооружений Украине возобновлены
В армию с сифилисом: что может изменится для призывников?
Бесплатная медицина: в каких случаях помощь не гарантирована?
США хотят получить редкоземельные металлы с Украины, но Киев утратил большую долю
Признаки, что смартфон наносит вред вашим нервам
Китай ответил на американские пошлины
Теперь заворачиваю сосиски в тесте только так! Три необычных способа
ГАИ остановила на рейде? Проверьте, соблюдены ли эти 3 условия
Трамп ввёл пошлины, а Китай ответил — конфликт набирает обороты
Фото на документы получится неудачным, если не учесть этот важный нюанс — визажисты раскрыли секрет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.