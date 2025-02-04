Хватит бороться с ночным аппетитом! Разбираем, как его контролировать

Вы уже легли спать, но внезапно проснулся аппетит? Ночные перекусы — проблема, с которой сталкиваются многие. Диетолог Алена Капустина объяснила, почему хочется есть ночью и как с этим справиться.
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Девушка ест ночью
Почему организм требует еду ночью
Гормональные сбои — уровень гормонов, регулирующих обмен веществ, снижается к вечеру, что может вызвать повышенный аппетит.
Нарушение биоритмов — если режим сна сбился, организм может воспринимать ночь как "дополнительный день" и требовать энергию.
Недосып — недостаток сна влияет на гормоны голода, из-за чего ночью хочется жирной и сладкой пищи.
Пропуск приемов пищи — если в течение дня не было полноценного завтрака или обеда, тело "вспомнит" об этом в самый неподходящий момент.
Стресс и низкая активность — малоподвижный образ жизни и тревожность усиливают тягу к ночным перекусам.
Как избавиться от ночного голода
Питайтесь регулярно — не менее 3 раз в день.
Добавьте физическую активность — движение снижает стресс и регулирует аппетит.
Следите за сном — 7-8 часов ночного отдыха помогают контролировать гормоны голода.
Исключите гормональные проблемы — при частых ночных перекусах стоит обратиться к врачу.
Научитесь управлять стрессом — тревожность часто становится причиной вечернего переедания.
Уточнения
Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.