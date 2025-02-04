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Делаю только так и не нарадуюсь! Лучший рецепт тушеного мяса

1:39
Еда

Тушеное мясо — это классика кулинарии. Но даже в этом простом блюде есть свои нюансы, без которых оно может получиться жестким и сухим. Разбираем секреты идеального тушения, которые помогут сделать мясо нежным и ароматным.

Тушеное мясо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушеное мясо

Как выбрать правильное мясо

  • Говядина — лучше использовать лопатку или грудинку, так как они хорошо размягчаются при тушении.
  • Свинина — подойдет лопаточная часть или шея, которые сохраняют сочность.
  • Курица — идеальный выбор бедра и голени, так как филе может стать сухим.

Какие ингредиенты понадобятся

  • 500 г мяса
  • Лук, морковь, сельдерей
  • Лавровый лист, черный перец горошком, соль
  • 250 мл бульона или воды
  • Растительное масло для обжаривания

Пошаговый рецепт тушеного мяса

  1. Нарежьте мясо кусочками среднего размера. Обжарьте его партиями на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Не кладите слишком много мяса сразу, иначе оно будет тушиться, а не жариться.
  2. Выньте мясо и в той же сковороде обжарьте лук и морковь до золотистости, затем добавьте сельдерей.
  3. Верните мясо в сковороду, добавьте специи и влейте бульон так, чтобы он покрывал мясо наполовину.
  4. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 1-1,5 часа.
  5. Когда мясо станет мягким, попробуйте соус. Если он слишком жидкий, оставьте тушиться без крышки еще 10-15 минут.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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