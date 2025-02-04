Делаю только так и не нарадуюсь! Лучший рецепт тушеного мяса

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушеное мясо — это классика кулинарии. Но даже в этом простом блюде есть свои нюансы, без которых оно может получиться жестким и сухим. Разбираем секреты идеального тушения, которые помогут сделать мясо нежным и ароматным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушеное мясо

Как выбрать правильное мясо

Говядина — лучше использовать лопатку или грудинку, так как они хорошо размягчаются при тушении.

Свинина — подойдет лопаточная часть или шея, которые сохраняют сочность.

Курица — идеальный выбор бедра и голени, так как филе может стать сухим.

Какие ингредиенты понадобятся

500 г мяса

Лук, морковь, сельдерей

Лавровый лист, черный перец горошком, соль

250 мл бульона или воды

Растительное масло для обжаривания

Пошаговый рецепт тушеного мяса

Нарежьте мясо кусочками среднего размера. Обжарьте его партиями на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Не кладите слишком много мяса сразу, иначе оно будет тушиться, а не жариться. Выньте мясо и в той же сковороде обжарьте лук и морковь до золотистости, затем добавьте сельдерей. Верните мясо в сковороду, добавьте специи и влейте бульон так, чтобы он покрывал мясо наполовину. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 1-1,5 часа. Когда мясо станет мягким, попробуйте соус. Если он слишком жидкий, оставьте тушиться без крышки еще 10-15 минут.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



