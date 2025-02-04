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Вы тоже думали, что сало вредно? А оно очищает сосуды

1:39
Еда

Некоторые продукты, которые мы привыкли считать вредными, на самом деле приносят пользу организму. Доктор Александр Мясников назвал список самых парадоксальных продуктов, которые могут улучшить здоровье, если употреблять их правильно.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Какие "вредные" продукты на самом деле полезны

1.Сало

Содержит линолевую, линоленовую и арахидоновую кислоты, которые помогают очищать сосуды. Главное — есть его в умеренных количествах.

2.Кефир

Может действовать как слабительное или закрепляющее средство. Свежий кефир помогает при запорах, а спустя 3 дня хранения начинает закреплять.

3.Острый перец чили

Капсаицин в его составе защищает слизистую желудка и снижает риск гастрита и язвы, предотвращая воздействие бактерии Helicobacter pylori. Также перец помогает защититься от кишечных инфекций.

4.Растительное масло

Полезно для сердца, но очень калорийно — 100 г содержит около 1000 ккал, что вдвое больше, чем в сливочном масле.

5.Свинина

Не всегда калорийнее курицы. Вырезка свинины может быть диетичнее куриных бедер и ножек.

6.Виноград

Несмотря на сладость, снижает риск диабета у людей с пограничным уровнем сахара. Особенно полезен черный виноград.

Эти продукты можно смело включать в рацион, если употреблять их в меру. Главное — не поддаваться стереотипам и разбираться в их пользе.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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