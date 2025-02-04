Поздний ужин опасен после 60! Что нужно изменить

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

С возрастом организм становится более чувствительным к питанию, а привычки, которые раньше казались безобидными, могут серьезно повлиять на самочувствие. Диетологи назвали главные ошибки в питании, которые часто совершают люди старше 60 лет.

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Главные ошибки в питании после 60 лет

1.Недостаток пребиотиков

После 50-60 лет разнообразие микробиома снижается, что может привести к проблемам с пищеварением, гормональным сбоям и набору веса. Пребиотики питают полезные бактерии в кишечнике. Они содержатся в луке, чесноке, охлажденном картофеле, макаронах, рисе, бобовых, зерновых и орехах.

2.Дефицит белка и полезных жиров

Белок и ненасыщенные жиры поддерживают мышечную массу, работу мозга и сердечно-сосудистую систему. Хорошие источники — жирная рыба, яйца, растительные масла, птица и нежирная говядина.

3.Мало клетчатки

Клетчатка важна для пищеварения, уровня сахара в крови и контроля веса. Ее много в овощах, фруктах и ягодах.

Какие продукты нужно исключить

Сахар и продукты с его добавлением — он есть не только в сладостях, но и в соусах, выпечке, фастфуде.

Поздние приемы пищи — переедание перед сном связано с увеличением веса и скачками сахара в крови.

Недостаток воды — чувство жажды с возрастом притупляется, поэтому бутылка с водой всегда должна быть под рукой.

Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным количеством пребиотиков, белка, полезных жиров и клетчатки. Важно пить воду, отказаться от сахара и следить за временем приема пищи, чтобы сохранить здоровье и энергию.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

