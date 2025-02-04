Поздний ужин опасен после 60! Что нужно изменить

С возрастом организм становится более чувствительным к питанию, а привычки, которые раньше казались безобидными, могут серьезно повлиять на самочувствие. Диетологи назвали главные ошибки в питании, которые часто совершают люди старше 60 лет.
После 50-60 лет разнообразие микробиома снижается, что может привести к проблемам с пищеварением, гормональным сбоям и набору веса. Пребиотики питают полезные бактерии в кишечнике. Они содержатся в луке, чесноке, охлажденном картофеле, макаронах, рисе, бобовых, зерновых и орехах.
Белок и ненасыщенные жиры поддерживают мышечную массу, работу мозга и сердечно-сосудистую систему. Хорошие источники — жирная рыба, яйца, растительные масла, птица и нежирная говядина.
Клетчатка важна для пищеварения, уровня сахара в крови и контроля веса. Ее много в овощах, фруктах и ягодах.
Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным количеством пребиотиков, белка, полезных жиров и клетчатки. Важно пить воду, отказаться от сахара и следить за временем приема пищи, чтобы сохранить здоровье и энергию.
Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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