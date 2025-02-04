Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздний ужин опасен после 60! Что нужно изменить
Уникальные свойства красных бобов: почему их стоит есть чаще
Этот простой шаг может продлить вашу жизнь — но многие о нём даже не задумываются
Неоригинальные фары на авто: мелкая экономия, большие проблемы
Перезагрузка с помощью тренировки: как спорт помогает победить усталость
Хотите оказаться в другой реальности? Это место в Боливии выглядит как фантазия
Российские пивовары регистрируют названия с европейским оттенком
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Чем обработать клубнику от болезней? Простые средства, которые есть у всех

Не знали про этот лайфхак? Как правильно использовать стевию в выпечке

1:22
Еда

Стевия — один из самых популярных натуральных заменителей сахара. Она в 200-400 раз слаще привычного рафинада, но при этом низкокалорийная и считается более безопасной. Однако подходит ли этот подсластитель для выпечки?

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Можно ли использовать стевию в выпечке

Стевия выпускается в жидкой и порошковой форме. Она отлично заменяет сахар в чае, кофе и смузи, но для выпечки с ней нужно быть осторожнее, так как:

  1. Из-за высокой сладости 1 ст. л. сахара заменяется всего 1-1,5 ч. л. стевии.
  2. Лучше смотреть дозировки на упаковке, так как разные производители предлагают свои пропорции.
  3. У стевии есть горьковатый привкус, который может повлиять на вкус выпечки.

Ограничения и побочные эффекты

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 4 мг стевии на килограмм веса в сутки. Также стоит учитывать, что у некоторых людей подсластитель может вызвать вздутие, диарею или тошноту. Если появились неприятные ощущения, лучше исключить стевию из рациона.

Заменить сахар стевией в выпечке можно, но важно правильно подобрать дозировку и учитывать, что вкус готового блюда может немного отличаться.

Уточнения

Сте́вия — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пищевая моль на кухне: простые способы избавиться от вредителя
Недвижимость
Пищевая моль на кухне: простые способы избавиться от вредителя
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Садоводство, цветоводство
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие Аудио 
Популярное
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением

С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.

Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Кабачки, которые не нужно чистить: 5 сортов с тонкой кожицей и минимумом семян
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Последние материалы
Российские пивовары регистрируют названия с европейским оттенком
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Чем обработать клубнику от болезней? Простые средства, которые есть у всех
Массаж сухой щеткой: реальная польза или маркетинговый миф
Не знали про этот лайфхак? Как правильно использовать стевию в выпечке
Кораллы могут перемещаться: исследование меняет представления о них
Забудьте о тесноте: открытая планировка сделает дом просторным и функциональным
30 минут, которые изменят ваш день: как начать тренироваться без стресса
В Крыму могут привлечь мигрантов из Индии для работы в сфере туризма
Ошибки перед сном: какие напитки испортят вам ночь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.