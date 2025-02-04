Не знали про этот лайфхак? Как правильно использовать стевию в выпечке

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Стевия — один из самых популярных натуральных заменителей сахара. Она в 200-400 раз слаще привычного рафинада, но при этом низкокалорийная и считается более безопасной. Однако подходит ли этот подсластитель для выпечки?

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Можно ли использовать стевию в выпечке

Стевия выпускается в жидкой и порошковой форме. Она отлично заменяет сахар в чае, кофе и смузи, но для выпечки с ней нужно быть осторожнее, так как:

Из-за высокой сладости 1 ст. л. сахара заменяется всего 1-1,5 ч. л. стевии. Лучше смотреть дозировки на упаковке, так как разные производители предлагают свои пропорции. У стевии есть горьковатый привкус, который может повлиять на вкус выпечки.

Ограничения и побочные эффекты

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 4 мг стевии на килограмм веса в сутки. Также стоит учитывать, что у некоторых людей подсластитель может вызвать вздутие, диарею или тошноту. Если появились неприятные ощущения, лучше исключить стевию из рациона.

Заменить сахар стевией в выпечке можно, но важно правильно подобрать дозировку и учитывать, что вкус готового блюда может немного отличаться.

Уточнения

Сте́вия — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.



