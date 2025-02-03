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Эта заправка заставит вас полюбить овощи! Гениальный рецепт

1:00
Еда

Блогер Эмили Марико когда-то взорвала соцсети своим рецептом боула с рисом и лососем. Теперь же в центре внимания — её уникальная заправка для салатов, которая поможет полюбить овощи и легко съедать свою норму клетчатки.

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Как приготовить заправку

Для этого понадобится:

  • Оливковое масло первого отжима
  • Лимонный сок
  • Дижонская горчица
  • Кленовый сироп
  • Соль по вкусу

Смешайте все ингредиенты в миске или, как советует блогер, в стеклянной банке, чтобы заправку было удобно хранить. Пропорции можно варьировать по вкусу, но главное — не переборщить с солью.

С чем сочетается эта заправка

Она идеально подходит для:

  • Салата из белокочанной капусты
  • Овощного микса из редиса, сельдерея и огурцов
  • Салата с киноа, капустой и клюквой

Этот простой, но гениальный рецепт превратит обычные овощи в блюдо, которое хочется есть снова и снова.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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