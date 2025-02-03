Эта заправка заставит вас полюбить овощи! Гениальный рецепт

Блогер Эмили Марико когда-то взорвала соцсети своим рецептом боула с рисом и лососем. Теперь же в центре внимания — её уникальная заправка для салатов, которая поможет полюбить овощи и легко съедать свою норму клетчатки.
Смешайте все ингредиенты в миске или, как советует блогер, в стеклянной банке, чтобы заправку было удобно хранить. Пропорции можно варьировать по вкусу, но главное — не переборщить с солью.
Этот простой, но гениальный рецепт превратит обычные овощи в блюдо, которое хочется есть снова и снова.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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