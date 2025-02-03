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Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт

1:45
Еда

Что может быть проще, чем приготовить тушеную капусту с мясом? Но даже в этом, казалось бы, простом рецепте есть нюансы, которые делают блюдо по-настоящему ароматным и насыщенным. Если все сделать правильно, капуста получится мягкой, пропитанной специями, а мясо — сочным.

Жареная капуста
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная капуста

Какие продукты понадобятся

  • 500 г куриного филе или свинины
  • 1 средний кочан белокочанной капусты (около 1 кг)
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3 ст. л. томатной пасты
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец по вкусу
  • 2 лавровых листа
  • Специи: паприка, тмин, чеснок (по желанию)

Пошаговый рецепт

  1. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Капусту очистите от верхних листьев и нашинкуйте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
  2. В сковороде или глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки (7-10 минут). Добавьте лук и жарьте еще 5 минут, пока он не станет мягким.
  3. Выложите морковь и томатную пасту, перемешайте и готовьте 3 минуты, чтобы паста раскрыла свой вкус.
  4. Добавьте капусту, перемешайте. Если нужно, влейте полстакана воды, чтобы она быстрее размягчилась.
  5. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 30-40 минут, периодически помешивая.
  6. За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, соль, перец и специи.

Перемешайте, дайте блюду немного настояться — и можно подавать!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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