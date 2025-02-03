Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть проще, чем приготовить тушеную капусту с мясом? Но даже в этом, казалось бы, простом рецепте есть нюансы, которые делают блюдо по-настоящему ароматным и насыщенным. Если все сделать правильно, капуста получится мягкой, пропитанной специями, а мясо — сочным.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная капуста

Какие продукты понадобятся

500 г куриного филе или свинины

1 средний кочан белокочанной капусты (около 1 кг)

1 луковица

1 морковь

3 ст. л. томатной пасты

3 зубчика чеснока

3 ст. л. растительного масла

Соль, перец по вкусу

2 лавровых листа

Специи: паприка, тмин, чеснок (по желанию)

Пошаговый рецепт

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Капусту очистите от верхних листьев и нашинкуйте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. В сковороде или глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки (7-10 минут). Добавьте лук и жарьте еще 5 минут, пока он не станет мягким. Выложите морковь и томатную пасту, перемешайте и готовьте 3 минуты, чтобы паста раскрыла свой вкус. Добавьте капусту, перемешайте. Если нужно, влейте полстакана воды, чтобы она быстрее размягчилась. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 30-40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, соль, перец и специи.

Перемешайте, дайте блюду немного настояться — и можно подавать!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

