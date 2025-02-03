Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт

Что может быть проще, чем приготовить тушеную капусту с мясом? Но даже в этом, казалось бы, простом рецепте есть нюансы, которые делают блюдо по-настоящему ароматным и насыщенным. Если все сделать правильно, капуста получится мягкой, пропитанной специями, а мясо — сочным.
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная капуста
Какие продукты понадобятся
500 г куриного филе или свинины
1 средний кочан белокочанной капусты (около 1 кг)
1 луковица
1 морковь
3 ст. л. томатной пасты
3 зубчика чеснока
3 ст. л. растительного масла
Соль, перец по вкусу
2 лавровых листа
Специи: паприка, тмин, чеснок (по желанию)
Пошаговый рецепт
Нарежьте мясо небольшими кусочками. Капусту очистите от верхних листьев и нашинкуйте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
В сковороде или глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки (7-10 минут). Добавьте лук и жарьте еще 5 минут, пока он не станет мягким.
Выложите морковь и томатную пасту, перемешайте и готовьте 3 минуты, чтобы паста раскрыла свой вкус.
Добавьте капусту, перемешайте. Если нужно, влейте полстакана воды, чтобы она быстрее размягчилась.
Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 30-40 минут, периодически помешивая.
За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, соль, перец и специи.
Перемешайте, дайте блюду немного настояться — и можно подавать!
Уточнения
Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.