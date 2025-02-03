Готовлю тесто заранее и больше не трачу время на замес! Попробуйте и вы

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все виды теста можно замораживать или охлаждать. Неправильное хранение приводит к потере текстуры, вкуса и даже к тому, что выпечка не поднимется. Если знать точные сроки, можно заранее подготовить тесто и сохранить его свежесть.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Заливное тесто

Сроки хранения разных видов теста

Песочное тесто остается пригодным до 36 часов в холодильнике и до месяца в морозильной камере.

Дрожжевое тесто можно держать в холодильнике не дольше 2 дней, а при заморозке оно сохраняет свои свойства до трех недель.

Заварное тесто можно хранить в холодильнике не более суток, но в замороженном виде оно остается свежим до месяца.

Бисквитное тесто лучше использовать сразу после приготовления, так как его охлаждение ухудшает структуру и качество выпечки.

Правила хранения теста

Перед тем как убрать тесто в холодильник или морозильную камеру, его нужно правильно подготовить. Заворачивать тесто лучше в пленку или класть в герметичный контейнер, чтобы избежать заветривания и посторонних запахов.

Замораживать его удобнее порционно, так как повторная заморозка может ухудшить его свойства. Размораживать тесто лучше в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы избежать резких перепадов влажности.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).



