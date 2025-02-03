Готовлю тесто заранее и больше не трачу время на замес! Попробуйте и вы

Не все виды теста можно замораживать или охлаждать. Неправильное хранение приводит к потере текстуры, вкуса и даже к тому, что выпечка не поднимется. Если знать точные сроки, можно заранее подготовить тесто и сохранить его свежесть.
Перед тем как убрать тесто в холодильник или морозильную камеру, его нужно правильно подготовить. Заворачивать тесто лучше в пленку или класть в герметичный контейнер, чтобы избежать заветривания и посторонних запахов.
Замораживать его удобнее порционно, так как повторная заморозка может ухудшить его свойства. Размораживать тесто лучше в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы избежать резких перепадов влажности.
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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