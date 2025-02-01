Идеальный салат на 14 февраля: курица, авокадо и манго

Этот салат с курицей, авокадо и манго — настоящее гастрономическое удовольствие, которое станет звездой любого стола. Сочетание жареной курицы, сладкого манго, маслянистого авокадо, свежих овощей и пряной заправки делает его не только вкусным, но и невероятно ярким. Это блюдо отлично подойдет для ужина, обеда и любых торжеств, например, для праздника на 14 февраля.
Ингредиенты на 6 порций:
Для курицы:
Для заправки:
Приготовление:
Приготовление курицы: разрежьте филе куриной грудки пополам, чтобы получились удобные для обжарки кусочки. Приправьте тимьяном, черным перцем и солью, оставьте на 5 минут. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, обжаривайте курицу по 5 минут с обеих сторон. За минуту до готовности добавьте измельчённый чеснок. Выньте курицу и дайте остыть.
Приготовление заправки: смешайте лимонный сок, оливковое масло, мед и дижонскую горчицу. Приправьте чили и морской солью по вкусу.
Подготовка овощей и фруктов: вымойте и обсушите ингредиенты. Помидоры черри разрежьте пополам, огурцы нарежьте тонкими ломтиками. Салат Романо нарвите руками, а базилик отделите от веточек. Манго очистите, нарежьте кубиками.
Сборка салата: нарежьте остывшую курицу небольшими кусочками. В большой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: овощи, зелень и курицу. Последними добавьте авокадо, нарезанное кубиками.
Заправка: полейте салат заправкой, перемешайте и подавайте на стол.
Праздничный ужин с этим салатом — это не только вкусно, но и красиво. Сочетание свежих продуктов и ароматной заправки подарит вам и вашим близким настоящее гастрономическое удовольствие.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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