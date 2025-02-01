Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать обувь менее скользкой: нужно просто распылить это средство на подошвы
СМИ Украины остались без финансовой поддержки после указа Трампа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Главные причины завести суккулент в своей квартире: это красиво и полезно
30 фактов о целлюлите, которые помогут вам разобраться в проблеме
Как всего 50 граммов этого продукта в день могут улучшить ваш сон
Этот тропический плод поможет ускорить обмен веществ
Полный привод не спасет: правда о зимнем вождении, которую мало кто знает
Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту

Идеальный салат на 14 февраля: курица, авокадо и манго

2:38
Еда

Этот салат с курицей, авокадо и манго — настоящее гастрономическое удовольствие, которое станет звездой любого стола. Сочетание жареной курицы, сладкого манго, маслянистого авокадо, свежих овощей и пряной заправки делает его не только вкусным, но и невероятно ярким. Это блюдо отлично подойдет для ужина, обеда и любых торжеств, например, для праздника на 14 февраля.

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Ингредиенты на 6 порций:

  • 1 манго
  • 2 авокадо
  • 150 г огурца
  • 150 г томатов черри
  • 3 штуки салата Романо
  • 4 веточки свежего базилика

Для курицы:

  • 350 г куриной грудки
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1 зубчик чеснока
  • Черный молотый перец и соль по вкусу
  • 1 ст. л. оливкового масла

Для заправки:

  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 3 ст. л. оливкового масла Extra Vergine
  • 1 ч. л. меда
  • Чили хлопья по вкусу
  • Морская соль по вкусу

Приготовление:

Приготовление курицы: разрежьте филе куриной грудки пополам, чтобы получились удобные для обжарки кусочки. Приправьте тимьяном, черным перцем и солью, оставьте на 5 минут. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, обжаривайте курицу по 5 минут с обеих сторон. За минуту до готовности добавьте измельчённый чеснок. Выньте курицу и дайте остыть.

Приготовление заправки: смешайте лимонный сок, оливковое масло, мед и дижонскую горчицу. Приправьте чили и морской солью по вкусу.

Подготовка овощей и фруктов: вымойте и обсушите ингредиенты. Помидоры черри разрежьте пополам, огурцы нарежьте тонкими ломтиками. Салат Романо нарвите руками, а базилик отделите от веточек. Манго очистите, нарежьте кубиками.

Сборка салата: нарежьте остывшую курицу небольшими кусочками. В большой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: овощи, зелень и курицу. Последними добавьте авокадо, нарезанное кубиками.

Заправка: полейте салат заправкой, перемешайте и подавайте на стол.
Праздничный ужин с этим салатом — это не только вкусно, но и красиво. Сочетание свежих продуктов и ароматной заправки подарит вам и вашим близким настоящее гастрономическое удовольствие.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Как сделать обувь менее скользкой: нужно просто распылить это средство на подошвы
СМИ Украины остались без финансовой поддержки после указа Трампа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Главные причины завести суккулент в своей квартире: это красиво и полезно
30 фактов о целлюлите, которые помогут вам разобраться в проблеме
Как всего 50 граммов этого продукта в день могут улучшить ваш сон
Этот тропический плод поможет ускорить обмен веществ
Полный привод не спасет: правда о зимнем вождении, которую мало кто знает
Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту
Центробанк России начнёт снижение ключевой ставки только при стабильной инфляции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.