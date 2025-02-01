Идеальный салат на 14 февраля: курица, авокадо и манго

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат с курицей, авокадо и манго — настоящее гастрономическое удовольствие, которое станет звездой любого стола. Сочетание жареной курицы, сладкого манго, маслянистого авокадо, свежих овощей и пряной заправки делает его не только вкусным, но и невероятно ярким. Это блюдо отлично подойдет для ужина, обеда и любых торжеств, например, для праздника на 14 февраля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Ингредиенты на 6 порций:

1 манго

2 авокадо

150 г огурца

150 г томатов черри

3 штуки салата Романо

4 веточки свежего базилика

Для курицы:

350 г куриной грудки

1 ч. л. сушеного тимьяна

1 зубчик чеснока

Черный молотый перец и соль по вкусу

1 ст. л. оливкового масла

Для заправки:

2 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. дижонской горчицы

3 ст. л. оливкового масла Extra Vergine

1 ч. л. меда

Чили хлопья по вкусу

Морская соль по вкусу

Приготовление:

Приготовление курицы: разрежьте филе куриной грудки пополам, чтобы получились удобные для обжарки кусочки. Приправьте тимьяном, черным перцем и солью, оставьте на 5 минут. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, обжаривайте курицу по 5 минут с обеих сторон. За минуту до готовности добавьте измельчённый чеснок. Выньте курицу и дайте остыть.

Приготовление заправки: смешайте лимонный сок, оливковое масло, мед и дижонскую горчицу. Приправьте чили и морской солью по вкусу.

Подготовка овощей и фруктов: вымойте и обсушите ингредиенты. Помидоры черри разрежьте пополам, огурцы нарежьте тонкими ломтиками. Салат Романо нарвите руками, а базилик отделите от веточек. Манго очистите, нарежьте кубиками.

Сборка салата: нарежьте остывшую курицу небольшими кусочками. В большой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: овощи, зелень и курицу. Последними добавьте авокадо, нарезанное кубиками.

Заправка: полейте салат заправкой, перемешайте и подавайте на стол.

Праздничный ужин с этим салатом — это не только вкусно, но и красиво. Сочетание свежих продуктов и ароматной заправки подарит вам и вашим близким настоящее гастрономическое удовольствие.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

