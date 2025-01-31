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Секрет безупречного торта Карпатка: как удивить любимого на 14 февраля

2:56
Еда

Торт "Карпатка" — это не просто десерт, это настоящее произведение кулинарного искусства. Заварное тесто и воздушный крем, напоминающий сливочное мороженое, делают его неотразимым. Внешний вид торта также не нуждается в лишнем декоре: коржи с рельефной текстурой сами по себе смотрятся прекрасно.

Чизкейк с клубникой
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чизкейк с клубникой

Полоска крема на белом фоне коржей контрастирует с золотистым тестом, придавая торту элегантность. Подавайте его, посыпав сахарной пудрой, и все будут в восторге! Для дополнительной свежести и яркости можно добавить ягоды. И, благодаря несладким коржам, этот торт не будет приторным, что делает его идеальным для любого стола, включая День всех влюблённых.

Ингредиенты на 12 порций:

  • Мука пшеничная — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Вода — 75 мл
  • Молоко — 75 мл
  • Масло сливочное — 60 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Для крема:
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 400 мл
  • Сахар — 120 г
  • Масло сливочное — 140 г
  • Кукурузный крахмал — 45 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Для украшения:
  • Сахарная пудра — 30 г

Шаги приготовления:

Готовим заварной крем. В сотейник разбейте яйца, добавьте сахар и крахмал. Хорошо перемешайте венчиком. Постепенно вливайте молоко, продолжая помешивать. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, пока масса не загустеет. После этого уменьшите огонь и готовьте еще пару минут. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.

Приготовление теста. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте воду, молоко, соль и сахар. Доведите до кипения, затем добавьте просеянную муку и быстро перемешайте, пока тесто не соберется в комок.

Выпекание коржей. Разогрейте духовку до 200°C. Подготовьте две формы диаметром 18-20 см. Выложите в каждую половину теста и выпекайте 25-30 минут, пока коржи не станут золотистыми.

Приготовление крема. Взбейте мягкое сливочное масло с ванильным сахаром до пышности. Взбейте остывшую заварную основу и постепенно добавляйте ее к маслу, продолжая взбивать.

Сборка торта. Поместите первый корж в форму, равномерно распределите крем и накройте вторым коржом. Уберите в холодильник на ночь для стабилизации.

Подача. Перед подачей аккуратно снимите форму и обильно посыпьте торт сахарной пудрой. Для украшения можно добавить свежие ягоды.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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