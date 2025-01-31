Секрет безупречного торта Карпатка: как удивить любимого на 14 февраля

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Карпатка" — это не просто десерт, это настоящее произведение кулинарного искусства. Заварное тесто и воздушный крем, напоминающий сливочное мороженое, делают его неотразимым. Внешний вид торта также не нуждается в лишнем декоре: коржи с рельефной текстурой сами по себе смотрятся прекрасно.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чизкейк с клубникой

Полоска крема на белом фоне коржей контрастирует с золотистым тестом, придавая торту элегантность. Подавайте его, посыпав сахарной пудрой, и все будут в восторге! Для дополнительной свежести и яркости можно добавить ягоды. И, благодаря несладким коржам, этот торт не будет приторным, что делает его идеальным для любого стола, включая День всех влюблённых.

Ингредиенты на 12 порций:

Мука пшеничная — 100 г

Яйца — 3 шт.

Вода — 75 мл

Молоко — 75 мл

Масло сливочное — 60 г

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Для крема:

Яйца — 2 шт.

Молоко — 400 мл

Сахар — 120 г

Масло сливочное — 140 г

Кукурузный крахмал — 45 г

Ванильный сахар — 10 г

Для украшения:

Сахарная пудра — 30 г

Шаги приготовления:

Готовим заварной крем. В сотейник разбейте яйца, добавьте сахар и крахмал. Хорошо перемешайте венчиком. Постепенно вливайте молоко, продолжая помешивать. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, пока масса не загустеет. После этого уменьшите огонь и готовьте еще пару минут. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.

Приготовление теста. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте воду, молоко, соль и сахар. Доведите до кипения, затем добавьте просеянную муку и быстро перемешайте, пока тесто не соберется в комок.

Выпекание коржей. Разогрейте духовку до 200°C. Подготовьте две формы диаметром 18-20 см. Выложите в каждую половину теста и выпекайте 25-30 минут, пока коржи не станут золотистыми.

Приготовление крема. Взбейте мягкое сливочное масло с ванильным сахаром до пышности. Взбейте остывшую заварную основу и постепенно добавляйте ее к маслу, продолжая взбивать.

Сборка торта. Поместите первый корж в форму, равномерно распределите крем и накройте вторым коржом. Уберите в холодильник на ночь для стабилизации.

Подача. Перед подачей аккуратно снимите форму и обильно посыпьте торт сахарной пудрой. Для украшения можно добавить свежие ягоды.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

