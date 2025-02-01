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Готовим идеальные котлеты из индейки. Кулинарные советы

1:27
Еда

Подготовьте котлеты из индейки

Начните с того, что промокните сформированные котлеты индейки насухо бумажным полотенцем. Это помогает им равномерно готовиться. Вы также можете приправить их небольшим количеством соли и перца для дополнительного аромата.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Присыпьте мукой

Насыпьте на тарелку немного муки. Возьмите каждую котлету из индейки и вдавите обе стороны в муку. Убедитесь, что они слегка покрыты. Эта мучная панировка помогает им стать хрустящими, когда вы их готовите.

Разогрейте сковороду

Поставьте сковороду на плиту и увеличьте огонь до средне-сильного. Добавьте немного растительного или сливочного масла. Вы можете использовать как одно масло, так и даже сочетание двух, в зависимости от вашего вкуса.

Готовим котлеты

Когда масло станет горячим и шипящим, осторожно выложите котлеты из индейки на сковороду. Готовьте их около 3-4 минут с каждой стороны или пока они не станут золотисто-коричневыми и не прожарятся. Точное время может варьироваться в зависимости от толщины ваших котлет.

Как только котлеты из индейки идеально приготовятся и станут золотисто-коричневыми с обеих сторон, выньте их из сковороды и дайте им отдохнуть минуту или две. Затем вы можете подавать их со своими любимыми гарнирами.

 

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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