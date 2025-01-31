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Вафельная магия: откройте рецепт идеального завтрака

Еда

Представьте аромат свежих вафель, наполняющий ваш дом каждое утро. Это возможно благодаря нашему простому рецепту, который превращает обычные ингредиенты в золотистое лакомство.

вафли
Фото: flickr.com by Grant Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вафли

Ингредиенты на 3 порции:

  • 160 г муки
  • 270 мл молока
  • 50 г сливочного масла (плюс немного для смазывания)
  • 2 яйца
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара или экстракта
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра, мед или варенье для подачи

Приготовление:

Подготовка масла и яиц

Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Отделите белки от желтков.

Замешивание теста

В миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте остывшее масло и желтки, затем постепенно влейте треть молока. Замесите однородное тесто венчиком или миксером на низкой скорости.

Отдых теста

Влейте оставшееся молоко и добавьте ванильный сахар или экстракт. Накройте миску пленкой и оставьте на 15 минут. Разогрейте вафельницу за 5-10 минут.

Взбивание белков

Взбейте белки с щепоткой сахара до пышной пены. Аккуратно введите их в тесто, используя лопаточку движениями снизу вверх.

Выпечка вафель

Смажьте вафельницу маслом. Налейте порцию теста, равномерно распределив его по поверхности. Закройте крышку и выпекайте 3-4 минуты до золотистой корочки.

Подача

Повторите процесс с оставшимся тестом, периодически смазывая вафельницу маслом. Подавайте горячими, посыпанными сахарной пудрой или с медом и вареньем.

Этот рецепт прост в исполнении и гарантирует вкусные вафли каждый раз. Наслаждайтесь завтраком, который превращает обычный день в праздник!

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. Выпекается из взбитого жидкого теста в специальных формах.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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