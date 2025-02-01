Монодиета: можно ли каждый день есть одно и то же

Устоять перед стремлением к разнообразию практически невозможно, потому что это желание заложено в геноме человека. Этому есть разумное природное объяснение: не существует ни одного продукта, который содержит оптимальное количество питательных веществ, необходимых для здоровья.
Чтобы пища была полезной, она должна быть разнообразной и включать в себя разные питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, клетчатку, микроэлементы.
Так как человек получает энергию для своей жизни, важно тщательно следить за его питанием. Если вы не получаете необходимые витамины и минералы, это может вызвать множество проблем.
Например, дефицит питательных веществ часто становится причиной хронической усталости, слабости, бессонницы, апатии, проблем с кожей, волосами и ногтями. Иногда несбалансированное питание может даже привести к развитию депрессии.
Недостаток важных питательных веществ может привести не только к потере мышечной массы, но и к риску запоров и плохого здоровья кишечника.
Иногда более однообразная диета применима, когда человеку необходимо восполнить дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов. Кроме того, однообразное питание помогает контролировать вес.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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