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Монодиета: можно ли каждый день есть одно и то же

1:28
Еда

Полезно или нет питаться однообразно

Устоять перед стремлением к разнообразию практически невозможно, потому что это желание заложено в геноме человека. Этому есть разумное природное объяснение: не существует ни одного продукта, который содержит оптимальное количество питательных веществ, необходимых для здоровья.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Чтобы пища была полезной, она должна быть разнообразной и включать в себя разные питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, клетчатку, микроэлементы.

Так как человек получает энергию для своей жизни, важно тщательно следить за его питанием. Если вы не получаете необходимые витамины и минералы, это может вызвать множество проблем.

Например, дефицит питательных веществ часто становится причиной хронической усталости, слабости, бессонницы, апатии, проблем с кожей, волосами и ногтями. Иногда несбалансированное питание может даже привести к развитию депрессии.

Недостаток важных питательных веществ может привести не только к потере мышечной массы, но и к риску запоров и плохого здоровья кишечника.

В чем преимущества однообразного рациона

Иногда более однообразная диета применима, когда человеку необходимо восполнить дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов. Кроме того, однообразное питание помогает контролировать вес.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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