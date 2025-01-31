Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный и сытный салат, в котором много белка, клетчатки и полезных жиров.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перцы

Ингредиенты: 300 г отварной говядины, банка красной консервированной фасоли, 1 перец болгарский, 2 зубчика чеснока, 1 красная луковица, горсть грецких орехов, кинза или петрушка, 1-2 ст. л. уксуса яблочного или винного, 1 ст. л. оливкового масла, соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте отварную говядину и перец брусочками. Чеснок пропустите через пресс. Лук нарежьте полукольцами и залейте кипятком на 10 минут. Орехи немного поджарьте на сухой сковороде, остудите и мелко порубите. Зелень нарежьте. Все ингредиенты смешайте, посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу, заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Перемешайте и дайте настояться 30 минут.