Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огромная корональная дыра на Солнце: к чему готовиться?
Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России
25 человек отравились шаурмой в Кунгуре
Министерство культуры и туризма Турции требует закрытия 50 отелей в Анталии

Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет

1:03
Еда

Вкусный и сытный салат, в котором много белка, клетчатки и полезных жиров.

Перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перцы

Ингредиенты: 300 г отварной говядины, банка красной консервированной фасоли, 1 перец болгарский, 2 зубчика чеснока, 1 красная луковица, горсть грецких орехов, кинза или петрушка, 1-2 ст. л. уксуса яблочного или винного, 1 ст. л. оливкового масла, соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте отварную говядину и перец брусочками.
  2. Чеснок пропустите через пресс.
  3. Лук нарежьте полукольцами и залейте кипятком на 10 минут.
  4. Орехи немного поджарьте на сухой сковороде, остудите и мелко порубите.
  5. Зелень нарежьте.
  6. Все ингредиенты смешайте, посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу, заправьте оливковым маслом и лимонным соком.
  7. Перемешайте и дайте настояться 30 минут.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Новые российские дроны Куб будут атаковать роем Андрей Николаев Российский газ пойдёт в Приднестровье, минуя Украину Любовь Степушова Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России
25 человек отравились шаурмой в Кунгуре
Фокусы на миллионы: история успеха фокусника Максима Виноградова
Министерство культуры и туризма Турции требует закрытия 50 отелей в Анталии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.