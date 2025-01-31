Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет

Вкусный и сытный салат, в котором много белка, клетчатки и полезных жиров.
Ингредиенты: 300 г отварной говядины, банка красной консервированной фасоли, 1 перец болгарский, 2 зубчика чеснока, 1 красная луковица, горсть грецких орехов, кинза или петрушка, 1-2 ст. л. уксуса яблочного или винного, 1 ст. л. оливкового масла, соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
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