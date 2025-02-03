Пирог с капустой, как у бабушки! Гости будут в восторге от этого рецепта

Пирог с капустой — это классика, которая никогда не надоест. Его можно подать к чаю, взять с собой в дорогу или приготовить на ужин для всей семьи. А главное — никаких сложностей с тестом! Все, что нужно — купить готовое слоеное бездрожжевое тесто и приготовить вкусную начинку.
Аромат этого пирога точно соберет всех на кухне! Подавайте его горячим или остывшим — он вкусен в любом виде.
Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).
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