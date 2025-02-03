Пирог с капустой, как у бабушки! Гости будут в восторге от этого рецепта

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с капустой — это классика, которая никогда не надоест. Его можно подать к чаю, взять с собой в дорогу или приготовить на ужин для всей семьи. А главное — никаких сложностей с тестом! Все, что нужно — купить готовое слоеное бездрожжевое тесто и приготовить вкусную начинку.

Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожки

Ингредиенты

2 пластины слоеного бездрожжевого теста

500 г капусты

1 морковь

1 ч. л. сушеного чеснока

½ ч. л. молотого кориандра

½ ч. л. паприки

свежемолотый перец по вкусу

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. молока для смазывания пирога

Как приготовить пирог с капустой

Нашинкуйте капусту, натрите морковь на терке. Разогрейте сковороду, обжаривайте морковь 5 минут. Добавьте специи, капусту и тушите, пока она не станет золотистой. Разморозьте тесто в холодильнике, слегка раскатайте его. Одну пластину уложите в форму, сверху выложите начинку, накройте второй пластиной. Защипните края, смажьте пирог молоком. Выпекайте 40 минут при 180°C до румяной корочки.

Аромат этого пирога точно соберет всех на кухне! Подавайте его горячим или остывшим — он вкусен в любом виде.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).



