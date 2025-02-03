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Пирог с капустой, как у бабушки! Гости будут в восторге от этого рецепта

1:25
Еда

Пирог с капустой — это классика, которая никогда не надоест. Его можно подать к чаю, взять с собой в дорогу или приготовить на ужин для всей семьи. А главное — никаких сложностей с тестом! Все, что нужно — купить готовое слоеное бездрожжевое тесто и приготовить вкусную начинку.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожки

Ингредиенты

  • 2 пластины слоеного бездрожжевого теста
  • 500 г капусты
  • 1 морковь
  • 1 ч. л. сушеного чеснока
  • &frac12 ч. л. молотого кориандра
  • &frac12 ч. л. паприки
  • свежемолотый перец по вкусу
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. молока для смазывания пирога

Как приготовить пирог с капустой

  1. Нашинкуйте капусту, натрите морковь на терке.
  2. Разогрейте сковороду, обжаривайте морковь 5 минут.
  3. Добавьте специи, капусту и тушите, пока она не станет золотистой.
  4. Разморозьте тесто в холодильнике, слегка раскатайте его.
  5. Одну пластину уложите в форму, сверху выложите начинку, накройте второй пластиной.
  6. Защипните края, смажьте пирог молоком.
  7. Выпекайте 40 минут при 180°C до румяной корочки.

Аромат этого пирога точно соберет всех на кухне! Подавайте его горячим или остывшим — он вкусен в любом виде.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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